Сегодня 06 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Китай почти догнал США в важнейших научн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай почти догнал США в важнейших научных исследованиях

Согласно ежегодному отчёту Research Fronts 2025, подготовленному аналитиками компании Clarivate и исследователями из Китая, по научным исследованиям в 11 важнейших областях США и Китай вышли на первое место в мире с небольшим отставанием учёных из Китая. При оценке учитывалось наиболее частое цитирование научных работ авторов из тех или иных стран. Аналитика охватывает публикации с 2019 по 2024 годы.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Выяснилось, что США занимают первое место в пяти областях исследований — это науки о Земле, клиническая медицина, науки о жизни, астрономия и астрофизика, а также математика — и второе место в остальных шести областях, в которых лидирует Китай. В целом фундаментальная исследовательская деятельность в США остаётся самой активной в мире. Однако разрыв с Китаем сокращается.

Китай, в свою очередь, стал лидером науки в области сельского хозяйства, растениеводства и животноводства, экологии и наук об окружающей среде, химии и материаловедения, физики, информатики, а также экономики, психологии и других социальных наук. В областях исследований, в которых Китай относительно слаб, таких как клиническая медицина, астрономия и астрофизика, он занимает четвёртое и пятое места соответственно, но демонстрирует значительный прогресс по сравнению с прошлым.

На втором месте по совокупности показателей исследователи поместили науку Великобритании и Германии, а на пятом — Канады. Данных по другим странам в открытых источниках нет.

«За последние десятилетия мы стали свидетелями огромного прогресса, которого добился и продолжает добиваться Китай в области исследований и разработок, — сказал представитель Clarivate. — Неудивительно, что Китай уже находится в авангарде многих направлений исследований».

Цель составленного отчёта — определить направления, которые могут потребовать дополнительных усилий. На научном фронте в одной из стран может оказаться ослабленный или недооценённый участок. Отчёт помогает обнаружить такие места, чтобы ответственные организации направили туда больше сил и средств. Также свежая аналитика показывает растущее влияние искусственного интеллекта на научные изыскания, подчёркивая, что дальше без ИИ продвинуться не получится, по крайней мере, если пытаться двигаться в ногу с остальным миром.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
Google на практике доказала квантовое превосходство — новый алгоритм сулит прорывы в науке, технике и медицине
Авторегрессионные ИИ-модели: лизоблюдство вместо силы
Канадцы нагрели Германию: смелый геотермальный проект вышел на коммерческий режим
«Хаббл» прислал первое за четыре месяца изображение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Получены первые прямые снимки термоядерных взрывов на белых карликах — детали интригуют
Теги: аналитика, сша, китай, наука
аналитика, сша, китай, наука
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.