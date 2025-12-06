Китай почти догнал США в важнейших научных исследованиях

Согласно ежегодному отчёту Research Fronts 2025, подготовленному аналитиками компании Clarivate и исследователями из Китая, по научным исследованиям в 11 важнейших областях США и Китай вышли на первое место в мире с небольшим отставанием учёных из Китая. При оценке учитывалось наиболее частое цитирование научных работ авторов из тех или иных стран. Аналитика охватывает публикации с 2019 по 2024 годы.

Выяснилось, что США занимают первое место в пяти областях исследований — это науки о Земле, клиническая медицина, науки о жизни, астрономия и астрофизика, а также математика — и второе место в остальных шести областях, в которых лидирует Китай. В целом фундаментальная исследовательская деятельность в США остаётся самой активной в мире. Однако разрыв с Китаем сокращается.

Китай, в свою очередь, стал лидером науки в области сельского хозяйства, растениеводства и животноводства, экологии и наук об окружающей среде, химии и материаловедения, физики, информатики, а также экономики, психологии и других социальных наук. В областях исследований, в которых Китай относительно слаб, таких как клиническая медицина, астрономия и астрофизика, он занимает четвёртое и пятое места соответственно, но демонстрирует значительный прогресс по сравнению с прошлым.

На втором месте по совокупности показателей исследователи поместили науку Великобритании и Германии, а на пятом — Канады. Данных по другим странам в открытых источниках нет.

«За последние десятилетия мы стали свидетелями огромного прогресса, которого добился и продолжает добиваться Китай в области исследований и разработок, — сказал представитель Clarivate. — Неудивительно, что Китай уже находится в авангарде многих направлений исследований».

Цель составленного отчёта — определить направления, которые могут потребовать дополнительных усилий. На научном фронте в одной из стран может оказаться ослабленный или недооценённый участок. Отчёт помогает обнаружить такие места, чтобы ответственные организации направили туда больше сил и средств. Также свежая аналитика показывает растущее влияние искусственного интеллекта на научные изыскания, подчёркивая, что дальше без ИИ продвинуться не получится, по крайней мере, если пытаться двигаться в ногу с остальным миром.