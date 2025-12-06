В Москве открыли первую очередь первого в России кластера видеоигр и анимации. На объекте есть всё для полного цикла создания игр и трёхмерного контента — он появления идеи до вывода готового продукта на международные рынки. Открытие кластера обещает стать значимым событием для отечественных студий, технологических компаний и образования, пишет «Лента.ру».

Объект расположен в пятиэтажном здании на улице Николы Теслы, его площадь составляет более 55 тыс. м². Некоторые российские студии — разработчики уже готовятся к переезду сюда; помимо собственно производства, на площадке они планируют проводить мероприятия и обучающие программы, встречаться с представителями бизнеса и студенчеством, потому что здесь есть всё необходимое оборудование. В кластере профессионалы смогут обмениваться наработками и договариваться о совместных проектах.

Пространство создавалось как центр для поддержки отечественных разработчиков на всех этапах — от подготовки кадров до вывода продукции на экспорт. Компании смогут участвовать в международных выставках, заключать соглашения с зарубежными партнёрами. Партнёрами проекта выступили 24 компании, включая таких гигантов как «Сбер», VK, МТС и Институт развития интернета (ИРИ). Вторая очередь откроется в 2026 году — общая площадь кластера увеличится до 129 тыс. м².

Особенно важны подобные площадки для молодых студий, которым требуется заключать новые соглашения, работать над коммерческими проектами и покорять мировой рынок. Резиденты кластера смогут оперативно получать доступ к конкурсам ИРИ — он покрывает до 70 % бюджета проектов, но первые средства всегда находить очень непросто. Пространство для совместной работы поможет разрешить эти сложности — налоговые и территориальные льготы дополняются городскими услугами и инфраструктурой.