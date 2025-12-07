Сегодня 07 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разгон и замеры производительности систе... Энтузиаст использовал тепловые трубки пр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Энтузиаст использовал тепловые трубки процессорного кулера для жидкостного охлаждения GPU

Энтузиаст TrashBench реализовал нестандартный моддинг-проект, в ходе которого переделал воздушный кулер Thermalright Peerless Assassin в гибридную систему охлаждения для видеокарты. В основе модификации лежит использование тепловых трубок кулера в качестве каналов для циркуляции охлаждающей жидкости.

Источник изображения: TrashBench/YouTube

Источник изображения: TrashBench/YouTube

Тепловые трубки в стандартных воздушных кулерах представляют собой герметичные полости, частично заполненные рабочей жидкостью. При нагреве жидкость испаряется в зоне контакта с источником тепла (у медного основания), а пар перемещается к более холодной части — рёбрам радиатора, где конденсируется и возвращается к основанию под действием капиллярных сил, обеспечивая непрерывный фазовый перенос тепла. В данном случае моддер аккуратно удалил часть алюминиевых пластин радиатора, обнажив тепловые трубки, а затем срезал их верхние участки, чтобы получить доступ к внутренним каналам, ведущим непосредственно к медному основанию.

К этим каналам, как пишет Tom's Hardware, были герметично подсоединены тонкие водонесущие трубки. В качестве охлаждающей жидкости использовалась вода, подкрашенная зелёным красителем, подаваемая 12-вольтовым диафрагменным насосом от портативного охладителя со льдом. Итоговая система была установлена на видеокарту MSI GeForce RTX 3070, у которой была демонтирована заводская теплораспределительная крышка (IHS), чтобы обеспечить прямой контакт медного основания кулера с кристаллом графического процессора (GPU).

В ходе тестирования температура графического процессора стабилизировалась на уровне минус 14 градусов Цельсия. По словам TrashBench, такая эффективность охлаждения позволила разогнать GPU на дополнительные 320 МГц, что в совокупности обеспечило средний прирост производительности на уровне 10 % в играх и бенчмарках по сравнению с эталонными показателями видеокарты в штатной комплектации.

Отмечается, что ранее этот же моддер экспериментировал с погружением видеокарт в трансмиссионное масло, однако новая реализация охлаждения представляется более практичной с точки зрения повторяемости и эксплуатационной устойчивости.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Энтузиасты починили продырявленную GeForce RTX 5070 Ti с помощью AMD Radeon RX 580
Моддер из Австралии превратила Lego Game Boy в работающую консоль
DOOM запустили на вейпе и на калькуляторе
Red Magic 11 Pro+ — самый мощный смартфон в мире по данным AnTuTu
Apple N1 сравнили с сетевыми чипами Android-флагманов: чуть медленнее, но намного стабильнее
DDR5 раскочегарили до 13 322 МГц: рекорд разгона памяти обновлён четвёртый раз за месяц
Теги: gpu, кулер, моддинг, охлаждение, видеокарты
gpu, кулер, моддинг, охлаждение, видеокарты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.