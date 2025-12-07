Энтузиаст использовал тепловые трубки процессорного кулера для жидкостного охлаждения GPU

Энтузиаст TrashBench реализовал нестандартный моддинг-проект, в ходе которого переделал воздушный кулер Thermalright Peerless Assassin в гибридную систему охлаждения для видеокарты. В основе модификации лежит использование тепловых трубок кулера в качестве каналов для циркуляции охлаждающей жидкости.

Тепловые трубки в стандартных воздушных кулерах представляют собой герметичные полости, частично заполненные рабочей жидкостью. При нагреве жидкость испаряется в зоне контакта с источником тепла (у медного основания), а пар перемещается к более холодной части — рёбрам радиатора, где конденсируется и возвращается к основанию под действием капиллярных сил, обеспечивая непрерывный фазовый перенос тепла. В данном случае моддер аккуратно удалил часть алюминиевых пластин радиатора, обнажив тепловые трубки, а затем срезал их верхние участки, чтобы получить доступ к внутренним каналам, ведущим непосредственно к медному основанию.

К этим каналам, как пишет Tom's Hardware, были герметично подсоединены тонкие водонесущие трубки. В качестве охлаждающей жидкости использовалась вода, подкрашенная зелёным красителем, подаваемая 12-вольтовым диафрагменным насосом от портативного охладителя со льдом. Итоговая система была установлена на видеокарту MSI GeForce RTX 3070, у которой была демонтирована заводская теплораспределительная крышка (IHS), чтобы обеспечить прямой контакт медного основания кулера с кристаллом графического процессора (GPU).

В ходе тестирования температура графического процессора стабилизировалась на уровне минус 14 градусов Цельсия. По словам TrashBench, такая эффективность охлаждения позволила разогнать GPU на дополнительные 320 МГц, что в совокупности обеспечило средний прирост производительности на уровне 10 % в играх и бенчмарках по сравнению с эталонными показателями видеокарты в штатной комплектации.

Отмечается, что ранее этот же моддер экспериментировал с погружением видеокарт в трансмиссионное масло, однако новая реализация охлаждения представляется более практичной с точки зрения повторяемости и эксплуатационной устойчивости.