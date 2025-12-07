iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2025 года

По данным Counterpoint Research, iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам третьего квартала 2025 года. Apple и Samsung заняли по пять мест в топ-10, на которые пришлось 20 % от глобального объёма продаж смартфонов за трёхмесячный отрезок. Отмечается, что впервые в истории смартфоны с поддержкой 5G заняли первые пять мест рейтинга, что свидетельствует о переходе этой технологии в разряд стандарта и её ключевой важности для потребителей во всех регионах.

Лидером в третьем квартале стал iPhone 16 с долей 4 % от общего объёма продаж. Этому способствовал всплеск продаж в Индии на фоне праздничных промоакций, а также восстановление продаж на рынке Японии. Это также помогло смягчить сезонный спад продаж всей линейки iPhone 16, обусловленный выходом на рынок смартфонов iPhone 17. При этом флагманские iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max показали более резкое падение, поскольку на ключевых для таких моделей рынках, включая США, Великобританию и Китай, потребители отдали предпочтение моделям нового поколения.

iPhone 17 Pro Max занял десятую позицию в списке, несмотря на ограниченную доступность к концу квартала. Кроме того, новый флагман Apple стал самым продаваемым смартфоном по итогам сентября. Росту спрос способствовал естественный цикл обновления устройств, которые были приобретены потребителями во время пандемии коронавируса. Оба флагмана получили значительные улучшения в плане фото- и видеосъёмки, а новый чип A19 Pro и улучшенная система охлаждения позволяют им обеспечить производительность высочайшего уровня, оптимизированную для требовательных к ресурсам творческих задач.

Пять позиций рейтинга заняли смартфоны Samsung. Всё это модели серии Galaxy A, присутствие которых в топ-10 выросло год к году. Смартфоны A-серии показали схожие доли продаж, эффективно охватывая разные потребительские сегменты. Так Galaxy A16 5G стал самым продаваемым Android-смартфоном за квартал, показав результат лучше модели предыдущего поколения и обогнав версию с поддержкой 4G. Среднебюджетные Galaxy A36 и Galaxy A56 также демонстрируют более высокие продажи, чем их предшественники, чему способствовало внедрение функций на базе искусственного интеллекта, сделавших смартфоны более привлекательными для покупателей.

Единственными смартфонами в топ-10 с поддержкой LTE стали Galaxy A16 4G и Galaxy A06, которые продолжают оставаться ключевыми моделями на развивающихся рынках, таких как Латинская Америка, Ближний Восток и Африка. Аналитики ожидают, что смартфоны средней ценовой категории сохранят свои позиции в списке самых продаваемых устройств, в том числе за счёт интеграции ИИ-функций. Такие технологические улучшения делают сегмент более конкурентоспособным, а также предоставляют потребителям большую ценность, сближая пользовательский опыт с тем, что предлагают флагманские модели.