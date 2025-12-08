Сегодня 08 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Midea Group считает шестирукого робота с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Midea Group считает шестирукого робота с колёсами человекоподобным

Кинематику человеческого тела в ряде случаев сложно назвать оптимальной, поэтому китайская Midea Group для задач промышленной автоматизации решила создать шестирукого робота Miro U, который к тому же передвигается на оснащённой колёсами подставке, а не паре нижних конечностей, как человек.

Источник изображения: Humanoids Daily

Источник изображения: Humanoids Daily

При всём этом разработчики считают Miro U человекоподобным роботом, пусть и с приставкой «сверх». По их замыслу, такой робот должен преодолеть ограничения, свойственные физиологии человека, и предложить повышенную эффективность манипуляций. В частности, благодаря двум дополнительным парам верхних конечностей, он может одновременно выполнять больше операций, удерживая грузы силами нижней пары. При этом оснащённая колёсами база позволяет роботу поворачиваться на 360 градусов в стеснённом пространстве.

Опытная эксплуатация шестирукого робота начнётся в конце этого месяца на китайском предприятии Midea Group, где собираются стиральные машины. Наличие шести рук также ускоряет процедуру смены инструмента при работе на производстве. На отдельных операциях такой робот должен продемонстрировать возросшую на 30 % эффективность, как рассчитывают разработчики. При всём этом Midea параллельно намерена развивать линейку сервисных роботов Meila, которые чаще всего будут повторять структуру человеческого тела. Их эксплуатация на складах и в магазинах начнётся в следующем году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: новый человекоподобный робот Unitree избил другого в тестах на прочность
Гендир Xiaomi рассказал, когда человекоподобные роботы начнут заполонять предприятия компании
Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк
Инвесторы охладели к OpenAI, фаворитом в сфере ИИ становится Google
Возглавить Apple готов один из создателей iPod Тони Фейделл
По слухам, Apple может покинуть старший вице-президент по аппаратным технологиям
Теги: midea, китайские производители, роботы, человекообразный робот
midea, китайские производители, роботы, человекообразный робот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.