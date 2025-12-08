Midea Group считает шестирукого робота с колёсами человекоподобным

Кинематику человеческого тела в ряде случаев сложно назвать оптимальной, поэтому китайская Midea Group для задач промышленной автоматизации решила создать шестирукого робота Miro U, который к тому же передвигается на оснащённой колёсами подставке, а не паре нижних конечностей, как человек.

При всём этом разработчики считают Miro U человекоподобным роботом, пусть и с приставкой «сверх». По их замыслу, такой робот должен преодолеть ограничения, свойственные физиологии человека, и предложить повышенную эффективность манипуляций. В частности, благодаря двум дополнительным парам верхних конечностей, он может одновременно выполнять больше операций, удерживая грузы силами нижней пары. При этом оснащённая колёсами база позволяет роботу поворачиваться на 360 градусов в стеснённом пространстве.

Опытная эксплуатация шестирукого робота начнётся в конце этого месяца на китайском предприятии Midea Group, где собираются стиральные машины. Наличие шести рук также ускоряет процедуру смены инструмента при работе на производстве. На отдельных операциях такой робот должен продемонстрировать возросшую на 30 % эффективность, как рассчитывают разработчики. При всём этом Midea параллельно намерена развивать линейку сервисных роботов Meila, которые чаще всего будут повторять структуру человеческого тела. Их эксплуатация на складах и в магазинах начнётся в следующем году.