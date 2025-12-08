Сегодня 08 декабря 2025
Взлетевшие цены на память больнее всего ударят по недорогим смартфонам

Издания TrendForce и Calian Press продолжают анализировать влияние бума ИИ на сегмент смартфонов с точки зрения роста цен на микросхемы памяти. Поскольку многие недорогие модели смартфонов всё ещё полагаются на память поколения DDR4x или более старую, резкий рост цен на неё больно ударит именно по устройствам начальной ценовой категории.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По словам экспертов TrendForce, в нормальных условиях производители смартфонов обычно располагают запасами микросхем памяти из расчёта на 8–10 недель работы, но в последнее время они сократились вдвое и даже больше. Рано или поздно производителям смартфонов придётся покупать память по более высоким ценам. Далее следующего квартала старые запасы просуществовать не смогут, а закупленная по новым ценам память неизбежно повлияет на стоимость смартфонов, выпущенных в следующем полугодии.

В сегменте недорогих смартфонов память семейства DDR4 будет доминировать на протяжении как минимум ближайших трёх лет, но её выпуск лидеры рынка либо свернули, либо собираются сделать это в ближайшие месяцы, чтобы сконцентрироваться на производстве более выгодных микросхем. Китайские производители, кстати, охотно подстраиваются под эту конъюнктуру. GigaDevice собирается наладить массовый выпуск LPDDR4X и разрабатывает LPDDR5X, а Montage Technology расширяет рынок сбыта DDR5. Про твердотельную память китайские компании тоже не забывают, TWSC решила выйти на IPO, чтобы направить привлечённые средства на расширение производства SSD и микросхем памяти.

По данным Coosea Group, стоимость микросхемы памяти DDR4x объёмом 4 Гбайт с начала года выросла с $7 до $30 уже к ноябрю, а чип eMMC объёмом 64 Гбайт подорожал в два с половиной раза до $8. В таких условиях производители недорогих смартфонов задумываются о переходе на более скромный объём памяти у начальных версий своих устройств. Например, объём оперативной памяти сократится с 12 до 8 Гбайт, а твердотельной — с 512 до 256 Гбайт. Тенденция к удвоению объёма памяти в каждом новом поколении смартфонов в текущем году перестанет работать и даже превратится в регрессию.

В четвёртом квартале контрактные цены на DRAM вырастут на 75 % в годовом сравнении. Если учесть, что память обычно определяет от 10 до 15 % себестоимости смартфона, то по итогам текущего года цены на смартфоны в определённой категории могут вырасти на величину до 10 %. Объёмы поставок смартфонов при этом по итогам года могут увеличиться на 1,6 %, но не исключено, что рынок будет ожидать снижение.

смартфоны, микросхемы, цены, dram, nand
