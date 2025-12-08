Сегодня 08 декабря 2025
ИИ не приживётся в автомобилях, а нынешняя эйфория сменится разочарованием

Идея превращения автомобиля в своего рода «гаджет на колёсах», интенсивно эксплуатируемая Tesla на протяжении многих лет, сегодня уже получила широкое распространение, но эксперты Gartner убеждены, что к 2029 году лишь 5 % автопроизводителей продолжат вкладывать существенные суммы в искусственный интеллект.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Сейчас, по данным источника, эта доля превышает 95 %. По словам аналитиков Gartner, автомобильная отрасль сейчас переживает период «ИИ-эйфории», когда многие компании пытаются получить прорывные материальные выгоды, даже не сформировав достойной ИИ-основы. По мнению экспертов, к концу десятилетия лишь несколько автомобильных компаний смогут сохранить под своим крылом амбициозные инициативы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Со временем эйфория уступит место разочарованию, поскольку компании не смогут достичь поставленных целей в этой сфере.

В лидеры смогут выбиться компании, которые уделяют достаточно внимания развитию программной составляющей и руководством, ориентированным на передовые технологии и заинтересованным в долгосрочном развитии ИИ. Кроме того, вырваться вперёд больше шансов у тех автопроизводителей, которые возглавляют руководители с техническим складом ума и глубокими познаниями в этой сфере.

Другое направление соперничества в автомобильной отрасли относится к автоматизации производственных процессов. По прогнозу Gartner, к 2030 году как минимум одному автопроизводителю удастся полностью автоматизировать процесс сборки машин. Передовые робототехнические системы в этой сфере уже сейчас применяются 12-ю из 25-и ведущих автопроизводителей мира. Роботизация в этой сфере позволяет снизить затраты, повысить качество продукции и сократить время производственного цикла. Теоретически, клиенты при этом могут получать более качественные машины по более низким ценам. При этом изменения на рынке труда в связи с этой тенденцией не будут однозначно негативными. Новые позиции, связанные с внедрением ИИ и роботизацией, неизбежно пополнят перечень вакансий в автомобильной промышленности.

Источник:

автопроизводитель, автопром, ии, робототехника, аналитика
