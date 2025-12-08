Сегодня 08 декабря 2025
Утечка раскрыла второго протагониста Resident Evil Requiem, и это не Леон

Японский издатель и разработчик Capcom не спешит раскрывать, будет ли в амбициозном хорроре Resident Evil Requiem больше одного главного героя. Сюрприз, похоже, испортила американская розничная сеть GameStop.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

Напомним, первым и пока единственным игровым персонажем Resident Evil Requiem выступает технический аналитик ФБР Грейс Эшкрофт, тогда как компанию ей, по слухам, составит ветеран серии Леон Кеннеди.

Как подметил инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem), GameStop опубликовал дополнительную, не анонсированную официально информацию о наполнении расширенного издания Resident Evil Requiem.

В ремейке Resident Evil 4 и Resident Evil Village режим «Наёмники» тоже появился после релиза

В ремейке Resident Evil 4 и Resident Evil Village режим «Наёмники» тоже появился после релиза

Согласно утечке, после релиза Resident Evil Requiem получит два сюжетных DLC в рамках сезонного пропуска The Sanctuary и крупное обновление с режимом «Наёмники» (The Mercenaries).

Кроме того, в описании упоминается косметический контент для Розмари Уинтерс — дочери Итана, протагониста Resident Evil 7 и Resident Evil Village. По всей видимости, за повзрослевшую Роуз дадут поиграть в Requiem.

Повзрослевшая Роуз была главной героиней аддона Shadows of Rose для Village

Повзрослевшая Роуз была главной героиней аддона Shadows of Rose для Village

Упоминание Роуз стало для фанатов таким шоком, что некоторые даже усомнились в достоверности информации от GameStop. Resident Evil Requiem заглянет на The Game Awards 2025 — вероятно, некоторые ответы прозвучат там.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Трансляция The Game Awards 2025 стартует 12 декабря в 3:30 по московскому времени.

resident evil requiem, capcom, хоррор, шутер
