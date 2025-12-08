Сегодня 08 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Оперативка по цене самой мощной видеокар...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Оперативка по цене самой мощной видеокарты: Asgard выпустила набор DDR5 дороже RTX 5090

Китайская компания Asgard выпустила комплект оперативной памяти DDR5 Valkyrie стоимостью дороже GeForce RTX 5090. Комплект памяти ёмкостью 256 Гбайт (4 × 64 Гбайт) оценён производителем в 14 599 юаней (около $2064). Но на момент публикации данной заметки компания уже повысила на него стоимость до 16 999 юаней ($2404). Это на $400 дороже рекомендованной цены RTX 5090 Founders Edition.

Источник изображений: Asgard

Источник изображений: Asgard

Производитель также предлагает комплект DDR5 Thor ёмкостью 192 Гбайт (4 × 48 Гбайт) стоимостью 8599 юаней (около $1216). В составе обоих комплектов памяти используются чипы памяти Sk hynix M-die со скоростью 6000 МТ/с. Для комплекта памяти Thor заявлены тайминги CL28-36-36-72, для Valkyrie — CL32-45-45-90. Оба комплекта уже поступили в продажу на китайской торговой площадке JD.com.

Для сравнения, ещё несколько месяцев назад комплекты памяти DDR5 объёмом 192 и 256 Гбайт можно было легко найти дешевле $1000. Но из-за неудержимого спроса на чипы памяти из-за ИИ-бума стоимость микросхем значительно выросла за последние месяцы. На рынке наблюдается настоящий хаос — цены меняются в сторону повышения практически в режиме реального времени.

Согласно прогнозам аналитиков, такая ситуация может продлиться как минимум до четвёртого квартала 2027 года, пока не будут введены в эксплуатацию новые заводы и производственные линии по выпуску микросхем памяти. А с уходом с рынка потребительской памяти такой компании как Micron в пользу ИИ-сегмента, являвшейся одним из ведущих поставщиков, бремя поддержки достаточных поставок DRAM теперь ложится на оставшихся производителей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Новых чипов не поступало с октября»: Transcend предупредила о сбоях поставок и подорожании SSD
Грядёт подорожание SSD: ИИ устроил дефицит NAND, контрактные цены взлетели на 20–60 % за ноябрь
TeamGroup предупредила: дефицит DRAM и NAND только начинается — цены будут расти весь 2026 год
Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи материнских плат — геймеры призывают к бойкоту
Взлетевшие цены на память больнее всего ударят по недорогим смартфонам
Samsung перехватила инициативу и станет ключевым поставщиком памяти SOCAMM2 для Nvidia
Теги: asgard, ddr5, оперативная память, озу, дефицит
asgard, ddr5, оперативная память, озу, дефицит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.