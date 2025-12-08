Оперативка по цене самой мощной видеокарты: Asgard выпустила набор DDR5 дороже RTX 5090

Китайская компания Asgard выпустила комплект оперативной памяти DDR5 Valkyrie стоимостью дороже GeForce RTX 5090. Комплект памяти ёмкостью 256 Гбайт (4 × 64 Гбайт) оценён производителем в 14 599 юаней (около $2064). Но на момент публикации данной заметки компания уже повысила на него стоимость до 16 999 юаней ($2404). Это на $400 дороже рекомендованной цены RTX 5090 Founders Edition.

Производитель также предлагает комплект DDR5 Thor ёмкостью 192 Гбайт (4 × 48 Гбайт) стоимостью 8599 юаней (около $1216). В составе обоих комплектов памяти используются чипы памяти Sk hynix M-die со скоростью 6000 МТ/с. Для комплекта памяти Thor заявлены тайминги CL28-36-36-72, для Valkyrie — CL32-45-45-90. Оба комплекта уже поступили в продажу на китайской торговой площадке JD.com.

Для сравнения, ещё несколько месяцев назад комплекты памяти DDR5 объёмом 192 и 256 Гбайт можно было легко найти дешевле $1000. Но из-за неудержимого спроса на чипы памяти из-за ИИ-бума стоимость микросхем значительно выросла за последние месяцы. На рынке наблюдается настоящий хаос — цены меняются в сторону повышения практически в режиме реального времени.

Согласно прогнозам аналитиков, такая ситуация может продлиться как минимум до четвёртого квартала 2027 года, пока не будут введены в эксплуатацию новые заводы и производственные линии по выпуску микросхем памяти. А с уходом с рынка потребительской памяти такой компании как Micron в пользу ИИ-сегмента, являвшейся одним из ведущих поставщиков, бремя поддержки достаточных поставок DRAM теперь ложится на оставшихся производителей.