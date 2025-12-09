Google ответила на утверждения СМИ о том, начнёт размещать рекламу в Gemini

Компания Google категорически опровергла информацию о подготовке к внедрению рекламы в своё приложение искусственного интеллекта Gemini. Соответствующее заявление сделал вице-президент по глобальной рекламе Google Даниэль Тейлор (Dan Taylor), назвавший сообщения об этом неточными и основанными на неинформированных анонимных источниках. Он подчеркнул, что в приложении Gemini рекламы нет и текущих планов по её добавлению не существует.

Как сообщает 9to5Google, в материале AdWeek утверждается, что Google ранее проинформировала рекламные агентства о планах запустить рекламу в своём чат-боте Gemini примерно в 2026 году. Этот проект, согласно AdWeek, должен был быть отделён от уже существующих рекламных форматов, таких как ИИ-обзоры (AI Overviews). Однако Google отрицает это утверждение.

Поддержка этой позиции также поступила и от официального аккаунта Google AdLiaison, в котором пояснялось, что реклама действительно доступна в ИИ-обзорах в США и в ближайшее время будет расширяться на другие англоязычные страны, а также продолжатся тестирования рекламных форматов в режиме AI Mode. При этом подчёркивается, что эти форматы принципиально отличаются от функциональности самого приложения Gemini.

Примечательно, что опровержение планов по внедрению рекламных объявлений в Gemini прозвучало на фоне значительного роста популярности этого чат-бота. Ещё в октябре Google раскрыла данные о том, что месячная аудитория Gemini превысила 650 миллионов пользователей, что существенно больше показателя в 350 миллионов, зафиксированного ранее в этом году. При этом часть этого роста, по словам компании, была обеспечена за счёт проекта Nano Banana, который привлек 23 миллиона новых пользователей.