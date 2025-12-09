Сегодня 09 декабря 2025
«Хорошие новости»: поставщики серверов воодушевились снятием запрета на поставки Nvidia H200 в Китай

Общая реакция рынка на сообщение о снятии американскими властями ограничений на поставку ускорителей Nvidia H200 в Китай была благоприятной, поскольку производители профильного аппаратного обеспечения смогут зарабатывать на буме ИИ без необходимости изолировать в полной мере столь крупный рынок. Поставщики серверных систем особо воодушевились новыми перспективами.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как поясняет Nikkei Asian Review, ускорители H200 в своём неизменном состоянии в Китай официально никогда не поставлялись, поскольку их предшественники H100 успели попасть под запрет раньше, чем начались отгрузки H200 на мировой рынок. Снятие ограничений на поставку H200 в Китай характеризуется ещё и тем, что впервые память типа HBM3E в составе готовой продукции будет проникать на местный рынок. Впрочем, производители памяти пояснили Nikkei, что поставки памяти класса HBM по отдельности по-прежнему покрываются правилами экспортного контроля США.

Летом этого года власти США после апрельского запрета разрешили поставлять в Китай ускорители Nvidia H20, которые по быстродействию уступают H100 от пяти до десяти раз, в зависимости от условий сравнения. H200 в два раза превосходит H100 по уровню производительности, поэтому китайские разработчики могут быть заинтересованы в легальном получении подобных ускорителей вычислений.

Представители одного из ключевых производителей серверного оборудования на чипах Nvidia с воодушевлением встретили новость о снятии запрета на поставку H200 в Китай. «Это хорошая новость для всей отрасли, по нашему мнению. Если США и Китай начали устанавливать правила торговли чипами, это обеспечит дополнительный спрос для всех провайдеров решений», — пояснил на условиях анонимности представитель компании.

Другой крупный производитель серверных систем добавил, что если всё пойдёт по плану, то ему удастся реализовать накопившиеся запасы H200 в Китае, поскольку за пределами страны многие клиенты уже переключились на более производительные решения Nvidia. Вопрос заключается в том, насколько китайские разработчики будут готовы покупать H200 в условиях растущего давления со стороны властей и появления более прогрессивных ускорителей местного происхождения.

Тайваньский фондовый рынок на эти новости отреагировал слабо, акции TSMC вообще упали в цене на 0,66 %, тогда как акции крупнейшего производителя серверного оборудования на чипах Nvidia — компании Foxconn, выросли в цене на 1,5 %. В Шанхае на утренних торгах акции дочерней структуры Foxconn Industrial Internet подскочили на 6 %, конкурирующая с Nvidia компания Cabricon столкнулась с ростом курса акций на 0,95 %. Акции поставщиков памяти SK hynix и Samsung Electronics снизились в цене на 1,91 % и 1 % соответственно.

Источник:

китай, ии, nvidia, h200, экспортные ограничения
