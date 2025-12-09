Google и Apple сообща упростят переход с Android на iPhone и обратно

В последней сборке предварительной версии Android Canary появились механизмы, направленные на то, чтобы упростить смену Android-смартфона на iPhone и обратно. Apple и Google решили повысить совместимость своих экосистем.

В рамках нового совместного проекта Google и Apple решили упростить механизмы передачи данных между устройствами под управлением Android и iOS. Соответствующие функции будут доступны пользователям во время первоначальной настройки устройств. Новые возможности уже появились в сборке Android Canary 2512 (ZP11.251121.010) на всех устройствах Google Pixel; скоро они дебютируют и в предварительной версии iOS 26 для разработчиков.

Бета-версии систем Android (Canary) и iOS, адресованные разработчикам, не предназначаются для широкой аудитории и могут работать нестабильно. Позже Google добавит эти функции и в общедоступную бета-версию Android, а затем и в основную сборку системы. Но пока непросто сказать, когда воспользоваться расширенной совместимостью сможет широкая аудитория — поддержка будет предоставляться для каждого устройства отдельно. А до этого момента на Android можно будет пользоваться приложением Move to iOS от Apple; а на iPhone — устанавливать Android Switch от Google.