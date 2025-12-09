Судебные документы раскрыли разработчика ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic и планы Lucasfilm на переосмысление KoTOR 2

Журналист Game File Стивен Тотило (Stephen Totilo) со ссылкой на судебные документы Aspyr Media и Lucasfilm раскрыл актуального разработчика ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic и планы на переосмысление второй части.

Напомним, Aspyr обещала портировать Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords на Nintendo Switch с восстановленным моддерами контентом. DLC в 2023 году отменили, и на компанию вместе с Lucasfilm подали в суд за ложную рекламу.

Как выяснилось, восстановленный контент для Switch-версии The Sith Lords не вышел из-за юристов Disney, запретивших выпускать дополнение без одобрения всех авторов оригинальной модификации. Получить его не удалось.

По словам Тотило, в документах также упоминается совместный проект Aspyr и Lucasfilm под кодовым названием Juliet, за которым скрывался полноценный ремейк KoTOR 2 с новой графикой и злополучным восстановленным контентом.

Текущий статус ремейка Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords неизвестен, но как минимум прошедшей весной переосмысление было в разработке / в планах Lucasfilm.

Что касается ремейка первой KoTOR, то после перехода от Aspyr к Saber Interactive проектом занялась сербская студия Mad Head Games, известная по экшену Scars Above и помогающая с разработкой хоррора Clive Barker’s Hellraiser: Revival.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic был анонсирован в сентябре 2021 года для PC и PS5. С тех пор игра на публике не показывалась, но, судя по тизеру от инсайдера Kurakasis, скоро может выйти из тени.