Новый контент, геймплейные улучшения и «крайне положительные» отзывы в Steam: для The Alters вышло крупнейшее обновление с релиза

Польский издатель и разработчик 11 bit studios сообщил о выходе обещанного крупного контентного обновления для своего научно-фантастического философского выживания The Alters. Релиз сопровождался обзорным трейлером.

Источник изображений: 11 bit studios

По словам разработчиков, вышедший патч для The Alters — один из самых крупных в истории студии. Апдейт принёс с собой новые механики, опции индивидуализации и способы настроить игру под себя.

Часть нововведений вдохновлена отзывами пользователей. Например, «расслабленный» (пониженный) уровень сложности и новая система сохранений, с которой прогресс будет фиксироваться после каждого диалога с альтерами и на выходе из игры.

Кроме того, патч включает новый модуль для базы (логово геймера) с карточной мини-игрой и детективным квестом, фоторежим, а также возможность индивидуализации внешнего вида базы и скафандра героя.

«Мы надеемся, вам понравятся эти нововведения на базе. Наше сообщество Янов за последние месяцы выросло значительно, и мы невероятно благодарны вам за добрые слова и ценные отзывы», — поделились разработчики.

В 11 bit studios также похвастались, что недавние обзоры The Alters в Steam стали «крайне положительными» (рейтинг 95 %). В целом же пользователи сервиса Valve оценили игру на 90 % («очень положительные» отзывы).

The Alters вышла 13 июня на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. По случаю релиза патча на основную игру и расширенное издание (с доступом к будущему DLC) распространяется скидка 30 %.

Теги: the alters, 11 bit studios, приключение, симулятор выживания
