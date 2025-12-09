iFixit выпустила приложение с ИИ-помощником по ремонту электроники FixBot

Ресурс iFixit, предлагающий инструкции и средства для самостоятельного ремонта электроники, выпустил обновлённое мобильное приложение для iOS и Android. В нём собрана обширная библиотека руководств по ремонту, есть функция мониторинга состояния аккумулятора на устройстве, а также бот на основе искусственного интеллекта FixBot, призванный помогать людям с ремонтом своими руками.

Основу нового приложения iFixit составляет накопленная компанией библиотека руководство по ремонту, оптимизированная для мобильных гаджетов. В приложении можно сохранить свои устройства, чтобы иметь быстрый доступ к инструкциям; здесь же можно купить необходимые запчасти и инструменты. Наиболее интересным нововведением представляется FixBot.

«Вы рассказываете ему, что случилось: телефон отключается на 30 % [заряда батареи], стиральная машина не сливает воду, глохнет газонокосилка. Он задаёт уточняющие вопросы. Исключает возможные варианты. Размышляет вслух вместе с вами, как это делал бы опытный мастер, пока не прояснится диагноз. Затем находит запчасти и сопровождает шаг за шагом», — рассказал о работе FixBot глава компании Кайл Винс (Kyle Wiens).

Источниками информации для чат-бота служат имеющиеся у компании руководства по ремонту, кеш PDF-документов и информация с форумов. Для устройств, которые не описаны в библиотеке iFixit, он ищет информацию на сайте производителя и сведения о похожих устройствах. Пока FixBot доступен бесплатно, но в перспективе голосовое управление и загрузка документов будут работать только при наличии подписки за $4,99 в месяц, а у бесплатного тарифа появятся некоторые ограничения.

Функция мониторинга состояния аккумулятора показывает не только актуальный уровень заряда, но и составляет прогноз, сколько ещё прослужит батарея, чтобы пользователь заранее знал, когда придётся её менять. Своё первое приложение iFixit выпустила ещё в 2011 году, но Apple заблокировала его в App Store, когда компания продемонстрировала разборку Apple TV для разработчиков. Санкции, видимо, сняли только сейчас, но учётная запись Винса до сих пор числится среди неблагонадёжных — по его словам, он дал Apple понять, что и дальше будет учить людей разбирать электронику.