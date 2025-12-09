Сегодня 09 декабря 2025
Новости Software
Ремейк Frostpunk позволит установить «более тесную эмоциональную связь с теми, за кого вы в ответе» — новые кадры и детали Frostpunk 1886

Разработчики из польской 11 bit studios поделились новыми подробностями и кадрами градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 1886 — ремейка оригинальной Frostpunk.

Источник изображений: 11 bit studios

Источник изображений: 11 bit studios

По словам руководителя разработки Мацея Сулецкого (Maciej Sulecki), пользователи Frostpunk 1886 смогут поближе взглянуть на трудовые будни горожан и установить «более тесную эмоциональную связь с теми, за кого вы в ответе».

Жители Нового Лондона стали одной из главных областей улучшения. Они получились умнее, а благодаря более детализированной анимации и технологии захвата движений — ещё живее, экспрессивнее.

Новые концепт-арты
Команда Frostpunk 1886 также переделывает с нуля систему освещения для укрепления атмосферы и обновляет текстуры зданий, чтобы придать им более приземлённый, аутентичный вид.

Сулецкий подчеркнул, что Frostpunk 1886 — не только визуальный апгрейд, но и существенное расширение доступного в оригинальной игре контента. Заявлены новые механики, законы и ещё один путь развития.

В опубликованном 11 bit studios двухминутном ролике с монологом Сулецкого (прикреплён выше) также можно увидеть новые концепт-арты, кадры игрового процесса и геймплейные наработки по Frostpunk 1886.

Производство Frostpunk 1886 стартовало в начале 2025 года, а релиз планируется в 2027-м на ПК (Steam). Обещают графику на движке Unreal Engine 5, официальную поддержку модификаций и текстовый перевод на русский язык.

Теги: frostpunk 1886, 11 bit studios, градостроительный симулятор, стратегия, симулятор выживания
