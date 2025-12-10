SpaceX начала продавать антенны для спутникового интернета Starlink по $89 через торговые автоматы

В дополнение к продажам через свой официальный сайт и предложениям розничных сетей Home Depot, Best Buy, Costco и Walmart компания SpaceX начала продавать оборудование для своего спутникового интернета Starlink в специальных вендинговых автоматах. Один из таких киосков самообслуживания был обнаружен в торговом центре Jordan Creek Mall в Де-Мойне, штат Айова, США.

В киоске самообслуживания Starlink можно приобрести стандартный комплект спутниковой антенны всего за $89, что является самой низкой ценой, по которой когда-либо продавалась антенна Starlink.

Покупка в киоске даёт ряд преимуществ. Во-первых, потребитель именно покупает антенну, а не берёт её в бесплатную аренду на весь срок действия тарифа подключения сервиса Starlink. Иными словами, пользователю не придётся возвращать оборудование обратно после расторжения договора на обслуживание, как в случае заказа антенны через сайт компании. Кроме того, те, кто приобретёт спутниковое интернет-оборудование Starlink в автомате, где также продаются крепления и роутеры, получат специальные бонусные баллы на обслуживание, если активируют новое оборудование в течение недели.

Пока неясно, найдёт ли новый способ покупки интернет-оборудования Starlink в киосках отклик у покупателей, но отдел продаж, очевидно, пробует всё, что только можно. Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) недавно заявил, что подавляющая часть выручки компании поступает от Starlink. Сеть спутникового интернета готова к масштабному обновлению до гигабитных скоростей при условии, что SpaceX освоит запуск гигантской ракеты Starship 3, которая позволит вывести на орбиту новые высокопроизводительные спутники Starlink V3.