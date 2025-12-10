Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации SpaceX начала продавать антенны для спут...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX начала продавать антенны для спутникового интернета Starlink по $89 через торговые автоматы

В дополнение к продажам через свой официальный сайт и предложениям розничных сетей Home Depot, Best Buy, Costco и Walmart компания SpaceX начала продавать оборудование для своего спутникового интернета Starlink в специальных вендинговых автоматах. Один из таких киосков самообслуживания был обнаружен в торговом центре Jordan Creek Mall в Де-Мойне, штат Айова, США.

Источник изображений: DishyTech / YouTube

Источник изображений: DishyTech / YouTube

В киоске самообслуживания Starlink можно приобрести стандартный комплект спутниковой антенны всего за $89, что является самой низкой ценой, по которой когда-либо продавалась антенна Starlink.

Покупка в киоске даёт ряд преимуществ. Во-первых, потребитель именно покупает антенну, а не берёт её в бесплатную аренду на весь срок действия тарифа подключения сервиса Starlink. Иными словами, пользователю не придётся возвращать оборудование обратно после расторжения договора на обслуживание, как в случае заказа антенны через сайт компании. Кроме того, те, кто приобретёт спутниковое интернет-оборудование Starlink в автомате, где также продаются крепления и роутеры, получат специальные бонусные баллы на обслуживание, если активируют новое оборудование в течение недели.

Пока неясно, найдёт ли новый способ покупки интернет-оборудования Starlink в киосках отклик у покупателей, но отдел продаж, очевидно, пробует всё, что только можно. Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) недавно заявил, что подавляющая часть выручки компании поступает от Starlink. Сеть спутникового интернета готова к масштабному обновлению до гигабитных скоростей при условии, что SpaceX освоит запуск гигантской ракеты Starship 3, которая позволит вывести на орбиту новые высокопроизводительные спутники Starlink V3.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов
SpaceX Falcon 9 слетала в космос 150 раз с начала года — на орбиту выведана очередная партия спутников Starlink
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
США проверят, не обманула ли TP-Link пользователей своим разделением на американскую и китайскую компании
Такая корова нужна самому: Intel передумала продавать сетевое подразделение
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Теги: starlink, spacex, спутниковый интернет, сша
starlink, spacex, спутниковый интернет, сша
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.