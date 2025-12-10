Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Nvidia научилась отслеживать местоположе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia научилась отслеживать местоположение своих ИИ-ускорителей — для борьбы с контрабандой

Разрешение на поставки ускорителей Nvidia H200 в Китай вовсе не означает, что они будут доступны всем желающим. Кроме того, компании по-прежнему нужно контролировать поставки более совершенных ускорителей Blackwell и Rubin, поэтому разработанная Nvidia технология отслеживания местоположения эксплуатируемых ускорителей пригодится компетентным органам.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, уже на протяжении нескольких месяцев Nvidia демонстрирует технологию отслеживания своих ускорителей в узком кругу, но пока не готова заняться её распространением. Фактически, речь идёт о программных средствах контроля, которые клиентам Nvidia надлежит установить.

По словам представителей Nvidia, программное обеспечение использует задержку при обращении к серверам компании для предварительного определения местоположения конкретного ускорителя. Кроме того, такое ПО будет использоваться для общего мониторинга за состоянием ускорителей, поэтому интеграция функций контроля будет осуществлена в совокупности с более полезными для клиентов. Изначально работать с этим ПО смогут ускорители поколения Blackwell, но Nvidia рассматривает возможность его адаптации для контроля за эксплуатацией ускорителей предыдущих поколений — Hopper и Ampere.

Внедрение такого мониторинга может вызвать претензии со стороны китайских властей, которые уже усомнились в безопасности ускорителей Nvidia, используя этот повод для призывов местных разработчиков к переходу на использование китайских ускорителей вычислений. Компании пришлось заявить, что её продукция лишена возможностей получения удалённого доступа через недокументированные функции. Вопрос заключается в том, насколько реализация функции геопозиционирования удовлетворит китайских экспертов по кибербезопасности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Успехи Huawei подтолкнули США открыть ускорителям Nvidia H200 пути в Китай
«Хорошие новости»: поставщики серверов воодушевились снятием запрета на поставки Nvidia H200 в Китай
В США арестовали организаторов контрабанды ИИ-ускорителей Nvidia в Китай на $160 млн
Рынок ИИ-серверов к 2030 году вырастет в шесть раз до $850 млрд, сопутствующие сегменты будут развиваться гармонично
SpaceX готовится выйти на биржу к середине 2026 года, оценивая свою капитализацию в $1 трлн
Asus заверила, что с ROG Matrix RTX 5090 всё в порядке — но всё равно взяла время «для доработки»
Теги: nvidia, китай, сша, экспортные ограничения
nvidia, китай, сша, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.