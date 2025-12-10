Nvidia научилась отслеживать местоположение своих ИИ-ускорителей — для борьбы с контрабандой

Разрешение на поставки ускорителей Nvidia H200 в Китай вовсе не означает, что они будут доступны всем желающим. Кроме того, компании по-прежнему нужно контролировать поставки более совершенных ускорителей Blackwell и Rubin, поэтому разработанная Nvidia технология отслеживания местоположения эксплуатируемых ускорителей пригодится компетентным органам.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, уже на протяжении нескольких месяцев Nvidia демонстрирует технологию отслеживания своих ускорителей в узком кругу, но пока не готова заняться её распространением. Фактически, речь идёт о программных средствах контроля, которые клиентам Nvidia надлежит установить.

По словам представителей Nvidia, программное обеспечение использует задержку при обращении к серверам компании для предварительного определения местоположения конкретного ускорителя. Кроме того, такое ПО будет использоваться для общего мониторинга за состоянием ускорителей, поэтому интеграция функций контроля будет осуществлена в совокупности с более полезными для клиентов. Изначально работать с этим ПО смогут ускорители поколения Blackwell, но Nvidia рассматривает возможность его адаптации для контроля за эксплуатацией ускорителей предыдущих поколений — Hopper и Ampere.

Внедрение такого мониторинга может вызвать претензии со стороны китайских властей, которые уже усомнились в безопасности ускорителей Nvidia, используя этот повод для призывов местных разработчиков к переходу на использование китайских ускорителей вычислений. Компании пришлось заявить, что её продукция лишена возможностей получения удалённого доступа через недокументированные функции. Вопрос заключается в том, насколько реализация функции геопозиционирования удовлетворит китайских экспертов по кибербезопасности.