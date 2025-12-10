Продажам ПК в США предсказали затяжное падение в ближайшие годы, но по итогам 2025-го будет рост

Представители Omdia (Canalys) выяснили, что тенденция к снижению поставок ПК на американском рынке в течение текущего года не помешает по итогам всего года увеличить их на 4 %. Угроза со стороны таможенных тарифов оказалась не такой серьёзной, и традиционный для конца года предпраздничный сезон этот рынок встретит положительной динамикой.

При этом третий квартал демонстрировал отрицательную динамику по объёмам поставок ПК на рынок США в целом, они сократились на 1 % до 17,7 млн штук, но в потребительском сегменте рост достиг 8 % и обеспечил поставку 7,6 млн ПК соответствующего класса. Рынок ПК в США при этом на протяжении двух кварталов подряд продолжал снижение, но по итогам текущего года в целом вырастет на 4 %, как ожидают эксперты Omdia.

При этом составить прогноз на следующий год сложно из-за негативного влияния бума ИИ на рынок памяти и твердотельных накопителей. Прочие эксперты не раз предупреждали, что подорожавшая память сделает покупку ПК в следующем году не самым выгодным вложением средств. Micron недавно решила прекратить поставки микросхем памяти для нужд своего розничного бренда Crucial впервые за 29 лет его существования. Твердотельные накопители из-за бума ИИ тоже дорожают.

Образовательный и правительственный секторы американского рынка ПК после бодрого старта в начале текущего года демонстрируют снижение спроса, по данным Omdia. Во-первых, борьба действующей администрации США при активном участии Илона Маска (Elon Musk) за оптимизацию государственных расходов привели к тому, что количество чиновников было сокращено, а потому упал и спрос на новые ПК для них. Во-вторых, производители успели подготовить к моменту введения повышенных таможенных пошлин в США увеличенные складские запасы ПК, а потому сейчас рынок снабжается ими, а новые партии пока никто не закупает для этих нужд. Опять же, эти запасы сформируют определённый буфер для будущих периодов, после истощения которого клиенты начнут закупать новые ПК даже в том случае, если спрос на остальных направлениях успеет снизиться.

Заметим, что расстановка сил на американском рынке ПК отличается от других регионов. Здесь лидирует HP Inc. с долей 24,4 %, компания Dell уступает ей совсем чуть-чуть (22,5 %), а лидирующая на мировом рынке китайская Lenovo в данном регионе довольствуется лишь третьим местом и 18,1 % рынка. Она лишь немного опережает Apple с 17,9 % американского рынка, а замыкает пятёрку тайваньская Acer с 4,6 % рынка. Представители Omdia ожидают, что рынок ПК в США будет оставаться относительно стабильным на протяжении ближайших нескольких лет.