Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Продажам ПК в США предсказали затяжное п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Продажам ПК в США предсказали затяжное падение в ближайшие годы, но по итогам 2025-го будет рост

Представители Omdia (Canalys) выяснили, что тенденция к снижению поставок ПК на американском рынке в течение текущего года не помешает по итогам всего года увеличить их на 4 %. Угроза со стороны таможенных тарифов оказалась не такой серьёзной, и традиционный для конца года предпраздничный сезон этот рынок встретит положительной динамикой.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

При этом третий квартал демонстрировал отрицательную динамику по объёмам поставок ПК на рынок США в целом, они сократились на 1 % до 17,7 млн штук, но в потребительском сегменте рост достиг 8 % и обеспечил поставку 7,6 млн ПК соответствующего класса. Рынок ПК в США при этом на протяжении двух кварталов подряд продолжал снижение, но по итогам текущего года в целом вырастет на 4 %, как ожидают эксперты Omdia.

При этом составить прогноз на следующий год сложно из-за негативного влияния бума ИИ на рынок памяти и твердотельных накопителей. Прочие эксперты не раз предупреждали, что подорожавшая память сделает покупку ПК в следующем году не самым выгодным вложением средств. Micron недавно решила прекратить поставки микросхем памяти для нужд своего розничного бренда Crucial впервые за 29 лет его существования. Твердотельные накопители из-за бума ИИ тоже дорожают.

Образовательный и правительственный секторы американского рынка ПК после бодрого старта в начале текущего года демонстрируют снижение спроса, по данным Omdia. Во-первых, борьба действующей администрации США при активном участии Илона Маска (Elon Musk) за оптимизацию государственных расходов привели к тому, что количество чиновников было сокращено, а потому упал и спрос на новые ПК для них. Во-вторых, производители успели подготовить к моменту введения повышенных таможенных пошлин в США увеличенные складские запасы ПК, а потому сейчас рынок снабжается ими, а новые партии пока никто не закупает для этих нужд. Опять же, эти запасы сформируют определённый буфер для будущих периодов, после истощения которого клиенты начнут закупать новые ПК даже в том случае, если спрос на остальных направлениях успеет снизиться.

Источник изображения: Omdia

Источник изображения: Omdia

Заметим, что расстановка сил на американском рынке ПК отличается от других регионов. Здесь лидирует HP Inc. с долей 24,4 %, компания Dell уступает ей совсем чуть-чуть (22,5 %), а лидирующая на мировом рынке китайская Lenovo в данном регионе довольствуется лишь третьим местом и 18,1 % рынка. Она лишь немного опережает Apple с 17,9 % американского рынка, а замыкает пятёрку тайваньская Acer с 4,6 % рынка. Представители Omdia ожидают, что рынок ПК в США будет оставаться относительно стабильным на протяжении ближайших нескольких лет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
IDC: Мировой рынок ПК показал рост благодаря переходу на Windows 11
Рынку игрового железа предрекли резкий рост в этом году, но потом миллионы геймеров уйдут с ПК
Поставки ПК во втором квартале выросли на 6,5 % под влиянием угрозы таможенных тарифов в США
Выход первого гибкого iPhone спровоцирует резкий рост рынка складных смартфонов в следующем году
Рынок ИИ-серверов к 2030 году вырастет в шесть раз до $850 млрд, сопутствующие сегменты будут развиваться гармонично
SpaceX готовится выйти на биржу к середине 2026 года с оценкой в $1–1,5 трлн
Теги: omdia, canalys, сша, рынок пк, аналитика
omdia, canalys, сша, рынок пк, аналитика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.