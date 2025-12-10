Сегодня 10 декабря 2025
Microsoft пообещала ускорить Windows 11 и оптимизировать её для игр в следующем году

Microsoft представила концепцию развития Windows 11 на 2026 год — он обещает стать годом оптимизации, а компания провозглашает переход к повышению производительности ОС, не ограничиваясь развёртыванием новых функций.

Источник изображения: windows.com

Источник изображения: windows.com

«Мы стремимся сделать Windows лучшей игровой средой, и мы продолжим совершенствовать критичные для игр функции системы: управление фоновой нагрузкой, улучшения в области энергопотребления и планирования, оптимизацию графики и обновлённые драйверы», — говорится в блоге компании. Наиболее важной из перечисленных функций, возможно, окажется управление фоновой нагрузкой — ранее стало известно, что в основной сборке Windows 11 функция Xbox Full Screen Experience (FSE) снижает фоновую нагрузку, ресурсы оперативной памяти высвобождаются на 9,3 %, а показатели кадров в секунду в играх растут на величину до 8,6 %. Небольшой вклад вносят функции энергосбережения и планирования.

Некоторые решения, в том числе Advanced Shader Delivery (ASD), начнут работать на мобильных устройствах. «ASD обеспечивает предварительную загрузку игровых шейдеров ещё во время скачивания, что помогает некоторым играм запускаться быстрее, работать более плавно и потреблять меньше заряда батареи при первом запуске. Мы продолжим добавлять поддержку ASD в большее количество игр для [Asus] ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X; и мы уже начали предварительную работу с интеграцией для поддержки дополнительного оборудования и магазинов приложений», — рассказали в Microsoft.

Всем разработчикам станет доступна технология масштабирования с помощью искусственного интеллекта Auto Super Resolution для игр на основе DirectX — у этих игр улучшатся внешний вид и динамика. В начале года состоится предварительная демонстрация этой функции на портативной консоли Asus ROG Xbox Ally X на чипе AMD Ryzen AI с нейропроцессором (NPU). Ранее она работала на компьютерах класса Copilot+ PC с процессором Qualcomm Snapdragon X.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
microsoft, windows, операционная система, оптимизация
