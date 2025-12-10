AMD FSR Redstone наконец вышла: ИИ-масштабирование, генератор кадров и реконструкция лучей — но только для самых новых Radeon

Компания AMD официально выпустила пакет технологий FSR Redstone после ограниченного запуска в составе игры Call of Duty: Black Ops 7 в прошлом месяце. Несмотря на ожидания, AMD не выпустила сегодня все четыре основных компонента Redstone. Как минимум один из них появится только в 2026 году. Ещё одна функция некоторое время будет доступна только в одной игре (COD: Black Ops 7). Кроме того, поддержка FSR Redstone обеспечивается только для видеокарт на архитектуре RDNA 4.

Первое, что следует отметить: AMD официально изменила название своей технологии «сверхвысокого разрешения». Технология FSR больше не ограничивается масштабированием и генерацией кадров. AMD копирует подход, использующийся компанией Nvidia для своего пакета технологий DLSS, который со временем обрастает новыми функциями. По этой причине называть её FSR 5 или как-то подобным образом было бы нелогично. Технология масштабирования FSR (AMD FSR Upscaling), входящая в пакет FSR Redstone, похоже, не обновлена. На рекламном слайде AMD сообщает «ранее FSR 4», поэтому указанный компонент (который уже использовал машинное обучение в составе FSR 4) остался тем же в составе FSR Redstone. AMD подчёркивает, что FSR Redstone доступен только на видеокартах серии Radeon RX 9000 и только в играх, которые уже поддерживали FSR 3.1 (FSR Redstone служит полной заменой). По словам AMD, поддержку FSR Redstone до конца текущего года получат более 200 игр.

Некоторые особенности FSR Redstone:

поддержка масштабирования FSR — более 200 игр к концу этого года;

поддержка генерации кадров FSR Frame Generation — более 30 игр к концу этого года;

поддержка регенерации лучей FSR Ray Regeneration — сейчас только в Call of Duty: Black Ops 7, поддержка игр будет расширяться;

технология FSR Radiance Caching — запуск ожидается в 2026 году и только для видеокарт Radeon RX 9000.

Технология FSR Frame Generation (генератор кадров), ранее рекламируемая как генератор кадров на базе машинного обучения и неправильно воспринятая некоторыми пользователями как мультикадровый генератор, также является частью пакета FSR Redstone. Эта технология будет доступна к концу года в составе чуть более чем 30 игр. По словам AMD, она разработана для обеспечения «плавной и высокой частоты кадров». Она использует нейронную сеть, обученную на ресурсоёмких сценариях. Технология призвана ограничить временные артефакты изображения и исправить некоторые проблемы с отбрасыванием теней, как показано на слайде с игрой F1 25 ниже.

Технология AMD Radiance Caching будет выпущена в 2026 году. Список поддерживаемых игр и дата релиза пока неизвестны. Технология ускорит трассировку лучей и снизит затраты на кеширование Radiance. Кеширование Radiance — это метод глобального освещения, при котором рендерер вычисляет дорогостоящее непрямое освещение в ограниченном наборе точек сцены, сохраняет эти результаты, а затем повторно использует их путём интерполяции для близлежащих пикселей или точек затенения. Это сокращает количество лучей и отражений, которые необходимо трассировать, поэтому непрямое освещение, цветовое смешение и мягкое отражение можно аппроксимировать быстрее, если освещение не слишком резко меняется между кешированными точками.

Наконец, поддержка технологии FSR Ray Regeneration (регенерация лучей) появится в большем количестве игр. Но на данный момент она поддерживается только в игре Call of Duty: Black Ops 7. Это внутриигровая реализация, а значит, поддержка будет зависеть от разработчиков самих игр. Технология Ray Regeneration поможет обеспечить реалистичное освещение и отражения, подобно Nvidia DLSS Ray Reconstruction.

AMD также сообщила, какие игры получат обновления до FSR Redstone. Следует уточнить, что содержащиеся в списке игры могут получить поддержку не всего программного стека технологий FSR Redstone, а лишь одной или двух технологий. С играми, которые получат поддержку FSR Redstone, можно ознакомиться на изображении ниже.

AMD заявляет, что пакет технологий FSR Redstone обеспечит в среднем до 3,3 раза более высокую производительность по сравнению с играми в родном разрешении 4K. Однако следует помнить, что это касается только генерации кадров и сверхвысокого разрешения.

Компания также выпустила сегодня FSR Redstone SDK для разработчиков. Реализация технологии осуществляется простой интеграцией библиотек DLL, поэтому в ближайшее время стоит ожидать расширения поддерживаемых игр.

Весьма разочаровывает, что это даже не полноценный запуск стека Redstone и, что более важно, несмотря на заявления некоторых руководителей AMD, технология не поддерживает графические архитектуры RDNA2 или RDNA3.