ByteDance и Alibaba проявили заинтересованность в покупке ускорителей Nvidia H200 после снятия запрета со стороны США

Глава Nvidia до последнего момента не был уверен, насколько востребованными будут ускорители Nvidia H200 в Китае, но безусловно способствовал снятию запрета на их поставку, которое на этой неделе реализовал Дональд Трамп (Donald Trump). По слухам, китайские ByteDance и Alibaba уже обратились к Nvidia с запросами на покупку ускорителей H200.

Источник изображения: Nvidia

Об этом накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники. При этом отмечается, что китайские заказчики должны согласовать такую покупку с китайскими властями, ибо в противном случае сделка не состоится. Так или иначе, потенциальные покупатели предпочитают заранее поинтересоваться, сможет ли Nvidia поставить им необходимое количество ускорителей H200 при наличии благоприятных факторов.

Издание The Information вчера сообщило, что китайские регуляторы собрали представителей крупных компаний, включая Alibaba, ByteDance и Tencent с просьбой оценки их потребностей в закупке ускорителей Nvidia H200. Чиновники обещали уведомить компании о своём решении по поводу таких закупок в ближайшее время. По другим данным, Nvidia сейчас выпускает H200 в скромных количествах, поскольку переключилась на более выгодные ускорители поколения Blackwell, которые остаются в дефиците. Кроме того, нужно готовиться к рыночному дебюту ускорителей Rubin, и на этом фоне H200 остаются не в приоритете.

По версии Reuters, китайские разработчики проявляют интерес к H200, поскольку доступные им ускорители местного происхождения по быстродействию не могут сравниться с этими решениями Nvidia. В закупках H200 в Китае заинтересованы даже те структуры, которые формально попадают под экспортные ограничения США. Парадокс заключается в том, что менее производительные A100 и H100 до сих пор попадают под экспортные ограничения США, а более прогрессивные H200 из-под них выведены. Китайские разработчики считают, что закупки H200 необходимо согласовывать с местными регуляторами, поскольку взятый властями КНР курс на импортозамещение может противоречить данной инициативе США. По мнению некоторых экспертов, китайские разработчики продолжат закупать H200, но без лишнего внимания со стороны регуляторов, поскольку для первичного обучения моделей инфраструктура Nvidia пока подходит лучше, чем китайские альтернативы.

nvidia, h200, китай, китайское правительство, bytedance
