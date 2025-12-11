Сегодня 11 декабря 2025
Глава Intel не стесняется продавать корпорации свои сторонние стартапы

Агентство Reuters выступило с разоблачительной статьёй, в которой рассказывается о материальной заинтересованности генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) в сделках, которые подразумевали инвестиции в связанные с ним стартапы. По крайней мере, ставшие недавно достоянием общественности переговоры с SambaNova являются примером конфликта интересов.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Высокая инвестиционная активность Лип-Бу Тана была известна совету директоров Intel ещё до назначения его на пост генерального директора компании весной текущего года. О ней также стало известно благодаря истории с несостоявшимся увольнением главы Intel по инициативе американского президента Дональда Трампа (Donald Trump), который вызвал Лип-Бу Тана «на ковёр» с требованиями объяснить характер и структуру его связей с 600 китайскими компаниями через подконтрольные Тану инвестиционные фонды. Вскоре после своего вступления в должность генерального директора Intel Лип-Бу Тан открыто заявил на одной из презентаций, что вложил средства в 251 одну компанию, так или иначе связанную с разработкой чипов.

По данным Reuters, формальные условия для конфликта интересов возникли у нового главы Intel как минимум трижды. О двух потенциальных сделках относительно хорошо известно. Во-первых, Intel под управлением Тана пыталась претендовать на покупку активов стартапа Rivos, которые в итоге достались Meta Platforms, и в этой компании Лип-Бу Тан тоже занимал пост генерального директора. Во-вторых, он также был связан с SambaNova — стартапом, основанным в 2018 году и активно поддерживаемым Таном через свои инвестиционные фонды. Кстати, Тан успел привлечь в капитал SambaNova и средства SoftBank, в совет директоров которой входил до 2022 года. Другими словами, Тан никогда не стеснялся сводить инвестиционные интересы компаний, к которым имел отношение.

Примечательно, что при назначении Тана на пост генерального директора Intel от него не стали требовать передать свои сторонние активы под управление «слепого» траста, как обычно делается, либо включить в состав директоров компании специальный комитет, который рассматривал бы конфликт интересов руководства на независимой основе. Напротив, инвестиционное подразделение Intel Capital было переведено в прямое подчинение Лип-Бу Тана, а в инвестиционный комитет, помимо его самого, вошёл только финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner), который напрямую подчиняется Тану, хотя и должен независимо оценивать риски, связанные с конфликтом интересов, имеющие отношение к своему непосредственному руководителю. По данным Reuters, ещё до вступления Тана в должность генерального директора Intel профильное подразделение компании инвестировало в одни и те же стартапы с Таном как минимум 12 раз, начиная с 2019 года. Издание предполагает, что уже после вступления Тана в должность главы Intel последняя из компаний несколько раз делала крупные инвестиции, способны увеличить личное благосостояние генерального директора, которое сейчас оценивается примерно в $500 млн.

Законодательство США и внутренние стандарты Intel не требуют от главы компании раскрытия информации о ряде сделок, соответствующих некоторым параметрам. Прежде всего, новейшие сделки будут описаны в отчётности Intel перед американскими регуляторами не ранее весны следующего года. Во-вторых, внутренняя политика Intel не требует раскрытия информации о сделках с компаниями, в которых руководители самой Intel владеют менее 10 % акций, а сумма сделки не превышает $1 млн или 2 % выручки таких компаний. Они могут проводиться по упрощённой схеме без длительной процедуры одобрения и согласования. Требования SEC подразумевают раскрывать только те сделки, которые способствуют личному обогащению руководителей компании более чем на $120 000. Исключением являются сделки с меньшими суммами обогащения, если информация о них способна существенным образом затрагивать интересы прочих инвесторов.

В случае с SambaNova дела у стартапа в последние годы шли не очень, в прошлом году Лип-Бу Тан занял пост исполнительного председателя правления компании, а к апрелю текущего года у неё начали заканчиваться деньги, что привело к увольнению части сотрудников. К лету Тан предложил Intel присмотреться к этому стартапу в качестве объекта для инвестиций. Недавно SambaNova начала получать средства и от других инвесторов. Переговоры с Intel до сих пор продолжаются, и твёрдой договорённости о покупке стартапа пока нет.

Источник:

Теги: intel, sambanova systems, стартапы, лип-бу тан, инвестиции
