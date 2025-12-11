Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит памяти NAND

Опасность японского архипелага с точки зрения сейсмической активности в очередной раз проявилась в минувший понедельник, когда в районе Тохоку были зарегистрированы подземные толчки магнитудой более 6 баллов. В районе крупных предприятий Kioxia по выпуску памяти NAND магнитуда составила 4 балла, производство пришлось приостановить, и подобные инциденты только усугубляют и без того непростую ситуацию с доступностью на рынке твердотельной памяти.

Префектура Иватэ, как отмечает TrendForce со ссылкой на японские СМИ, является местом расположения предприятий не только Kioxia, но и Tokyo Electron — крупного поставщика литографического оборудования. Впрочем, последняя из компаний отчиталась, что землетрясение не причинило урона её местным предприятиям. Они специализируются на выпуске оборудования для нанесения плёночных покрытий на кремниевых пластины и их последующего удаления.

Напомним, что ситуация с доступностью памяти типа NAND на мировом рынке усугубляется бумом искусственного интеллекта, поскольку она требуется для твердотельных накопителей, используемых в профильных ЦОД. Цены растут на фоне дефицита, и форс-мажорные обстоятельства типа землетрясений могут лишь усугублять ситуацию.

По соседству в префектуре Иватэ у Toshiba также расположено предприятие по выпуску чипов и датчиков изображений. Также в этом районе находится штаб-квартира Japan Semiconductor Corporation с «придворным» предприятием, которое выпускает логические полупроводниковые компоненты, аналоговые чипы и силовую электронику. От стихийного бедствия могла пострадать и Rapidus, которая на острове Хоккайдо осваивает производство 2-нм чипов. В районе профильного предприятия компании магнитуда толчков достигла пяти баллов, но Rapidus утверждает, что оборудование и здание не пострадали, равно как и местный персонал.