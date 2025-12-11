Американские инвесторы завалили китайских ИИ-разработчиков деньгами, несмотря на геополитику

Американские инвесторы продолжают вкладывать средства в китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, несмотря на то, что в этой отрасли растёт конкуренция между Вашингтоном и Пекином, сообщает Wall Street Journal.

Из-за действий американских инвесторов акции китайских разработчиков ИИ растут, американский капитал вливается в биржевые фонды, охватывающие технологический сектор Китая. Китайские венчурные фонды привлекают средства в долларах, а годами избегавшие партнёрства с Китаем американские фонды уже изучают возможность вернуться. На фоне этих действий Конгресс США уже подготовил документ, который даст Белому дому возможность ужесточить введённые ещё при Джо Байдене (Joe Biden) нормы, ограничивающие американские инвестиции в китайские технологические отрасли, включая ИИ.

На фоне обострения геополитических отношения Пекина и Вашингтона интерес американских инвесторов к частным китайским компаниям ослаб. Но на открытом рынке, где торгуют акциями публичных компаний, настроения иные, особенно после того как DeepSeek показала, что китайский ИИ способен состязаться с американским. Акции Alibaba, которые торгуются в Гонконге и Нью-Йорке, только в этом году прибавили в цене 80 % и достигли четырёхлетнего максимума — китайский технологический гигант пообещал в течение трёх лет вложить $53 млрд в ИИ-инфраструктуру и разработку сильного ИИ (AGI), который не будет уступать человеку.

Американские модели ИИ по-прежнему считаются самыми мощными в мире, Китай отстаёт и в разработке передовых ИИ-ускорителей, но китайские компании уже начали широко применять ИИ в работе. Американские инвестиционные гиганты Vanguard Group, BlackRock и Fidelity увеличило свои доли в акциях Alibaba на Гонконгской бирже. Разрабатывающие большие языковые модели Tencent и Baidu показали рост почти на 50 %. Лондонская инвестиционная фирма Ruffer видит у китайских технологических гигантов большой потенциал роста, поскольку их отношение цены к прибыли — распространённый показатель оценки акций — ниже, чем у американских коллег, включая холдинг Alphabet, и это хороший знак. Портфель Ruffer стоимостью £19 млрд (около $25 млрд), включающий средства американских инвесторов, в этом году вырос почти на 11 %; 1,5 % от него приходится на акции Alibaba.

Приток капитала в биржевые фонды, связанные с технологическим сектором Китая, превысил приток средств в аналогичные фонды американского технологического сектора — и 15 % средств в связанные с китайскими компаниями фонды пришлись на американских инвесторов. Базирующийся в Нью-Йорке фонд KraneShares CSI China Internet ETF с июля показал рост на $1,4 млрд почти до $9 млрд; ещё один зарегистрированный в США фонд Invesco China Technology ETF показал более чем двухкратный рост почти до $3 млрд. Работающая в Гонконге стратег по ценным бумагам Morgan Stanley Лора Ван (Laura Wang) осенью посетила США и сообщила, что 90 % инвесторов на встречах изъявили желание увеличить свою долю на китайском рынке — растёт привлекательность китайских компаний, которые занимаются робототехникой, ИИ и биотехнологиями.

Глобальные инвесторы в последние годы сократили своё присутствие в Китае — этому способствовали строгие антипандемийные меры, ужесточение регулирования технологических компаний и обвал рынка недвижимости. Непростая геополитическая обстановка вынудила некоторых игроков, в том числе Sequoia Capital, разделить свою деятельность и провести ребрендинг. Но связанные с китайским бизнесом биржевые фонды продолжают процветать, зарабатывая на энтузиазме инвесторов по поводу ИИ.

Общее финансирование ориентированных на Китай венчурных фондов составило лишь $830 млн — для сравнения, в 2022 году этот показатель был $16 млрд. И лишь немногие американские инвесторы решаются напрямую приобретать доли в китайских частных технологических компаниях. Значительная часть средств в долларовые фонды поступает из Европы, Ближнего Востока и Азии. В январе администрация Байдена успела запретить инвестиции в частные китайские компании в ряде высокотехнологических областей, включая квантовые вычисления и ИИ; сейчас Конгресс пытается расширить эти ограничения. Очередная инициатива Конгресса будет вынесена на голосование до конца декабря — она позволит президенту добавить в список запрещённых гиперзвуковые технологии, а также потребовать от американских инвесторов подробного раскрытия информации о помощи китайскому сектору ИИ.