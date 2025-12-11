Nvidia разыграет сверхредкую GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition с автографом Хуанга к юбилею игры

Компания Nvidia решила необычно ответить пятую годовщину игры Cyberpunk 2077. Компания запустила новый розыгрыш, в котором главным призом станет GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition — одна из самых редких видеокарт на архитектуре Turing. Неожиданный ход разыгрывать устаревшую видеокарту, но коллекционеры оценят.

Акция является частью розыгрыша GeForce Holiday 2025, в котором среди призов указаны две кастомные видеокарты GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, как минимум одна из которых должна быть подписана генеральным директором Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). Приём заявок осуществляется через социальные сети GeForce, где Nvidia проводит тематические акции, посвящённые годовщине и выставке CES.

Cyberpunk 2077 Edition — это не просто наклейка. Карта оснащена кастомным алюминиевым кожухом в жёлто-чёрной цветовой гамме игры, бирюзовой подсветкой вокруг логотипа GeForce RTX и соответствующей задней панелью, при этом сохраняя стандартные характеристики RTX 2080 Ti Founders Edition.

Игра Cyberpunk 2077 с самого начала была одним из ключевых демонстрационных проектов Nvidia для технологии RTX. Версия для ПК вышла с четырьмя эффектами трассировки лучей, включая тени, отражения, затенение окружающей среды и рассеянное освещение, а также масштабированием DLSS 2.0. Поздние обновления добавили в игру полную трассировку лучей через режим RT Overdrive, а затем DLSS 3.5 с реконструкцией лучей, а потом и поддержку DLSS 4 на новых моделях карт GeForce, превратив Найт-Сити в долгосрочную тестовую площадку для каждого поколения функций RTX. К сожалению, GeForce RTX 2080 Ti не поддерживает некоторые из этих технологий.

Оригинальная GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition никогда не продавалась в розницу: было выпущено всего 200 экземпляров карт, 77 из которых были розданы в рамках акций в 2020 году. Сохранившиеся карты, как правило, появляются только на аукционных сайтах по коллекционным ценам.