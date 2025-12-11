Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Nvidia разыграет сверхредкую GeForce RTX...
реклама
Новости Hardware

Nvidia разыграет сверхредкую GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition с автографом Хуанга к юбилею игры

Компания Nvidia решила необычно ответить пятую годовщину игры Cyberpunk 2077. Компания запустила новый розыгрыш, в котором главным призом станет GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition — одна из самых редких видеокарт на архитектуре Turing. Неожиданный ход разыгрывать устаревшую видеокарту, но коллекционеры оценят.

Источник изображений: VideoCardz / Nvidia

Источник изображений: VideoCardz / Nvidia

Акция является частью розыгрыша GeForce Holiday 2025, в котором среди призов указаны две кастомные видеокарты GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, как минимум одна из которых должна быть подписана генеральным директором Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). Приём заявок осуществляется через социальные сети GeForce, где Nvidia проводит тематические акции, посвящённые годовщине и выставке CES.

Cyberpunk 2077 Edition — это не просто наклейка. Карта оснащена кастомным алюминиевым кожухом в жёлто-чёрной цветовой гамме игры, бирюзовой подсветкой вокруг логотипа GeForce RTX и соответствующей задней панелью, при этом сохраняя стандартные характеристики RTX 2080 Ti Founders Edition.

Игра Cyberpunk 2077 с самого начала была одним из ключевых демонстрационных проектов Nvidia для технологии RTX. Версия для ПК вышла с четырьмя эффектами трассировки лучей, включая тени, отражения, затенение окружающей среды и рассеянное освещение, а также масштабированием DLSS 2.0. Поздние обновления добавили в игру полную трассировку лучей через режим RT Overdrive, а затем DLSS 3.5 с реконструкцией лучей, а потом и поддержку DLSS 4 на новых моделях карт GeForce, превратив Найт-Сити в долгосрочную тестовую площадку для каждого поколения функций RTX. К сожалению, GeForce RTX 2080 Ti не поддерживает некоторые из этих технологий.

Оригинальная GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition никогда не продавалась в розницу: было выпущено всего 200 экземпляров карт, 77 из которых были розданы в рамках акций в 2020 году. Сохранившиеся карты, как правило, появляются только на аукционных сайтах по коллекционным ценам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Cyberpunk 2077 исполнилось пять лет — CD Projekt Red показала ностальгический трейлер
Nvidia места не нашлось: Китай утвердил список доверенных ИИ-ускорителей — в нём Huawei и Cambricon
Nvidia научилась отслеживать местоположение своих ИИ-ускорителей — для борьбы с контрабандой
AMD выпустила профессиональные видеокарты Radeon AI PRO R9700S и R9600D с 32 Гбайт памяти
ByteDance и Alibaba заинтересовались покупкой ускорителей Nvidia H200 после снятия запрета со стороны США
Ugreen представила внешний корпус для видеокарт LinkStation — OCuLink, USB4 и встроенный БП на 850 Вт
Теги: geforce rtx 2080 ti, turing, видеокарта, cyberpunk 2077, розыгрыш
geforce rtx 2080 ti, turing, видеокарта, cyberpunk 2077, розыгрыш
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.