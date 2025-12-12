«Красный код» сработал: OpenAI ускорилась и выпустила «лучшую на сегодня» GPT-5.2

OpenAI выпустила GPT-5.2 — новую версию передовой модели ИИ, которую компания назвала «лучшей на сегодня» для повседневной профессиональной работы. Анонс последовал спустя месяц после выхода GPT-5.1 на фоне обострения конкуренции с Google (в частности, с моделью Gemini 3) и Anthropic.

Срочное обновление появилось после объявления в OpenAI «красного кода»: в начале месяца глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) призвал сотрудников сосредоточить усилия на улучшении ChatGPT, отодвинув на второй план остальные задачи.

GPT-5.2, по заявлению OpenAI, превосходит предшественников в четырёх областях: построение таблиц и работа с данными, создание презентаций, восприятие и анализ изображений, а также написание кода и работа с длинным контекстом. Модель доступна в ChatGPT в трёх вариантах: Instant, Thinking и Pro.

GPT‑5.2 Instant — это быстрый и мощный инструмент для повседневной работы и обучения. В этой версии был улучшен поиск информации, работа с инструкциями, техническое письмо и перевод. Также отмечается улучшенные пошаговые объяснения ответов. И всё это основано на более теплом тоне общения, представленном в GPT‑5.1 Instant. Первые тестировщики особо отметили более четкие объяснения, в которых ключевая информация выделяется сразу.

Тесты GPT-5.2

Версия GPT‑5.2 Thinking предназначена для более глубокой работы с запросами, решения более сложных задач с большей точностью. По данным разработчиков, эта модель особенно хороша в области написания кода, составления конспектов из длинных документов, ответов на вопросы о загруженных файлах, пошагового решения математических и логических задач, а также планирования и принятия решений с помощью более четкой структуры и более полезных деталей.

GPT‑5.2 Pro описывается как самый умный и надежный вариант для сложных вопросов, где стоит подождать более качественного ответа. Ранние тесты показали меньшее количество серьезных ошибок и более высокую производительность в сложных областях, таких как программирование.

OpenAI утверждает, что GPT-5.2 Thinking даёт более точные ответы, чем люди-профессионалы, в 71 % задач по 44 отраслям. Также она генерирует на 38 % меньше галлюцинаций, чем её предшественница GPT-5.1. Также GPT-5.2 Thinking установила новые рекорды в бенчмарках, включая SWE-Bench Pro (в агентном кодировании) и GPQA Diamond (в научном мышлении).

Кроме этого, OpenAI усилила обработку чувствительных запросов, связанных с суицидальными мыслями, психическим здоровьем и эмоциональной зависимостью от ИИ, а также начала внедрение системы оценки возраста для автоматической фильтрации контента для несовершеннолетних.

GPT-5.2 уже доступна для платных пользователей ChatGPT (Plus, Pro, Enterprise) и через API для разработчиков. Доступ более широкой аудитории к новой модели будет открываться постепенно с завтрашнего дня.