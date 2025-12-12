Disney потребовала от Google немедленно остановить ИИ-генерацию своих персонажей

Disney направила Google официальное письмо с требованием прекратить нарушения авторских прав, обвинив её в использовании искусственного интеллекта (ИИ) для незаконного распространения контента. Как сообщает TechCrunch со ссылкой на издание Variety, которое ознакомилось с письмом, Disney утверждает, что Google осуществляет нарушение в массовом порядке, используя ИИ-модели и сервисы для коммерческого распространения авторских изображений и видео.

В письме говорится, что Google действует как виртуальный торговый автомат, способный воспроизводить, создавать и распространять копии ценной библиотеки защищённых авторским правом персонажей и других произведений Disney. Представители Disney также указали, что многие сгенерированные изображения помечены логотипом Gemini, создавая ложное впечатление, будто использование интеллектуальной собственности Disney одобрено или санкционировано Google. В перечне нарушений фигурируют персонажи таких франшиз, как «Холодное сердце» (Frozen), «Король Лев» (The Lion King), «Моана» (Moana), «Русалочка» (The Little Mermaid), «Дэдпул» (Deadpool) и других.

Представитель Google, комментируя ситуацию, не подтвердил и не опроверг обвинения Disney, однако заявил, что компания намерена продолжать взаимодействие с Disney, с которой, по его словам, её связывают «давние и взаимовыгодные отношения». В своём заявлении представитель Google также отметил, что при обучении ИИ-модели компания использует публичные данные из открытых источников интернета, но одновременно внедряет дополнительные механизмы защиты авторских прав, включая технологии Google-extended (блокировка доступа ботам) и Content ID на платформе YouTube, которые предоставляют сайтам и правообладателям контроль над их авторским контентом.