Режим ChatGPT «для взрослых» дебютирует не ранее следующего квартала

Появление у ChatGPT способности вести разговоры на откровенные темы, как отмечали представители OpenAI ранее, должно было совпасть по времени с внедрением механизма защиты от доступа к нему несовершеннолетних. Если ранее в качестве срока фигурировал декабрь этого года, то теперь OpenAI считает, что соответствующие функции появятся не ранее первого квартала следующего года.

Директор OpenAI по приложениям Фиджи Симо (Fidji Simo) заявила в этот четверг на брифинге, посвящённом ChatGPT-5.2, что «режим для взрослых» будет представлен в чат-боте в первом квартале 2026 года, поскольку компания сперва рассчитывает внедрить улучшенные механизмы предсказания возраста пользователей. Сейчас этот механизм проходит стадию раннего тестирования в отдельных странах, он должен позволить чат-боту автоматически применять ограничения, позволяющие исключить доступ несовершеннолетних к неподобающему контенту. При этом в OpenAI считают важным обеспечить высокую точность определения возраста пользователя, чтобы не допустить злоупотребления со стороны подростков, а с другой стороны — не ограничивать в правах зрелых пользователей по ошибке.

К внедрению подобных механизмов верификации возраста пользователей разработчиков приложений по всему миру подталкивают новые законодательные ограничения, направленные на защиту психического здоровья молодого поколения пользователей онлайн-сервисов. В этих изысканиях OpenAI не уникальна, и необходимость внедрения таких механизмов обусловлена угрозой присуждения крупных штрафов за нарушения в этой сфере.