Canon, Kyocera и Honda тоже дадут денег на производство 2-нм чипов в Японии

Пытающаяся наладить в Японии выпуск 2-нм чипов к 2027 году молодая компания Rapidus использует все возможные источники привлечения капитала, за исключением разве что публичного размещения акций. Количество существующих акционеров должно вырасти примерно до 30, среди них окажутся Kyocera, Canon и Honda Motor. Собирать деньги на выпуск 2-нм чипов будут буквально «всем миром» — японским.

Издание Nikkei Asian Review поясняет, что существующие акционеры типа Sony Group также сделают дополнительные инвестиции в капитал Rapidus. До конца марта компания рассчитывает привлечь те дополнительные $834 млн, которые закладывала в планы на текущий фискальный год, который закончится к тому времени. Среди новых акционеров Rapidus упоминаются поставщики оборудования и материалов для производства чипов типа Canon, Kyocera, Fujifilm Holdings и Ushio. Затронуты и не совсем близкие к полупроводниковой отрасли инвесторы типа Honda Motor и логистической компании Nippon Express Holdings.

Формальные соглашения с каждым из новых инвесторов Rapidus заключит до конца текущего месяца, чтобы к марту получить от них средства. Каждая из компаний вложит от $3,2 млн до $128 млрд. Переговоры с некоторыми из потенциальных инвесторов до сих пор ведутся, их количество и состав могут измениться до конца месяца. Представители японского финансового сектора к идее инвестировать в Rapidus по-прежнему относятся прохладно, а потому местные банки вложат в капитал производителя чипов не более $160 млрд в совокупности. Тем не менее, ближе к началу выпуска 2-нм чипов компанией Rapidus японские банки готовы будут предоставить ей в долг около $12,8 млрд.

Напомним, что на начальном этапе небольшая группа из восьми акционеров Rapidus вложила в капитал молодой компании в 2022 году не более $47 млн. В их число вошли SoftBank, NTT, NEC и Toyota Motor. С инвесторами активные переговоры о новых вложениях ведутся с лета 2024 года. К началу следующего десятилетия Rapidus рассчитывает привлечь ещё около $45 млрд, примерно $6,5 млрд предоставит в виде субсидий японское государство к марту 2028 года, а в общей сложности сумма субсидий достигнет $18,6 млрд. Серийное производство 2-нм чипов компания Rapidus рассчитывает начать в 2027 году.

С одной стороны, увеличение количества акционеров Rapidus повышает шансы компании на получение достаточного для реализации проектов объёма средств. С другой стороны, необходимость в дальнейшем учитывать интересы всех из них заметно усиливает бюрократию при принятии управленческих решений.