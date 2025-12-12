Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Runway представила свою первую ИИ-модель...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Runway представила свою первую ИИ-модель мира и добавила звук в генератор видео

Компания Runway, которая ранее выпускала генераторы изображений и видео, представила модель искусственного интеллекта для генерации виртуальных миров, получившую название GWM-1. Она работает за счёт покадрового прогнозирования, создаёт симуляции с пониманием физики и того, как ведёт себя мир с течением времени.

Источник изображений: Runway

Источник изображений: Runway

Модель мира — это система ИИ, изучающая внутренние симуляции с процессами, которые могут происходить в мире. Она может рассуждать, планировать и осуществлять действия без необходимости в обучении на каждом возможном сценарии в реальной жизни. «Чтобы создать модель мира, нам сначала нужно было разработать по-настоящему качественную модель видео. Мы считаем, что правильный путь к созданию моделей мира — их обучение предсказывать пиксели напрямую, и это лучший способ добиться универсального моделирования. При достаточном масштабе и с правильными данными можно создать модель, которая достаточно хорошо понимает, как работает мир», — рассказал гендиректор Runway Анастасис Германидис (Anastasis Germanidis).

Компания представила три версии новой модели мира: GWM-Worlds, GWM-Robotics и GWM-Avatars. GWM-Worlds — приложение, позволяющее создавать интерактивные проекты. Пользователь задаёт первоначальную сцену по текстовому запросу или образцу на изображении, и по мере исследования пространства модель генерирует мир с учётом геометрии, физики и освещения. Моделирование осуществляется с разрешением 720p и скоростью 24 кадра в секунду. GWM-Worlds может пригодиться в разработке игр, она также подходит для обучения навигационных агентов и агентов действия в реальном мире. GWM-Robotics предназначается для генерации синтетических данных, обогащаемых новыми параметрами, такими как изменения погодных условий или возникновение препятствий. Этот метод поможет выявить, когда и при каких условиях роботы способны нарушать правила с учётом различных сценариев. GWM-Avatars предназначается для создания реалистичных аватаров и имитации человеческого поведения. Сейчас Worlds, Robotics и Avatars работают как отдельные модели, но Runway планирует их объединить.

Компания также сообщила об обновлении своей базовой модели Gen 4.5 — она научилась генерировать встроенный звук и создавать длинные многокадровые ролики. Это могут быть одноминутные клипы с согласованностью персонажей, встроенными диалогами, фоновым звуком и сложными кадрами с разных ракурсов. Можно также редактировать существующий звуковой ряд, добавлять диалоги и изменять многокадровые видеоролики любой длины. Работать с генератором видео Runway Gen 4.5 могут все пользователи платных тарифных планов. GWM-Robotics будет доступна через SDK; ведутся переговоры с партнёрами об интеграции GWM-Robotics и GWM-Avatars для создателей робототехники и других предприятий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Режим ChatGPT «для взрослых» дебютирует не ранее следующего квартала
Disney потребовала от Google немедленно остановить ИИ-генерацию своих персонажей
«Красный код» сработал: OpenAI ускорилась и выпустила «лучшую на сегодня» GPT-5.2
Генеративный Микки Маус грядёт: Sora сможет создавать видео с героями Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, а OpenAI получит $1 млрд
Журнал Time назвал «Человеком года» Хуанга, Альтмана, Маска и других архитекторов ИИ
Opera взялась за старое: ИИ-браузер Neon стал общедоступным и платным — $20 в месяц
Теги: runway ai, ии, модель
runway ai, ии, модель
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.