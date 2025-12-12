Европа всё-таки оштрафует Google за продвижение своих сервисов, но уже в следующем году

Антимонопольные органы ЕС в следующем году оштрафуют Google за то, что компания недостаточно соблюдает местные антимонопольные нормы и в результатах поисковой выдачи отдаёт предпочтение своим собственным службам, а не сервисам конкурентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Штраф в отношении Google, вероятно, вызовет недовольство у американских властей — они неоднократно обрушивались с критикой европейских законов, считая их направленными против технологических компаний из США, хотя власти ЕС и утверждают обратное. В марте Еврокомиссия заявила, что крупнейшая в мире поисковая система отдаёт предпочтение собственным сервисам, в том числе Google Shopping, Google Hotels и Google Flights, — в ущерб конкурентам.

Google в этом деле противостоит специализированным поисковым системам, связанным с отдельными секторами, а также напрямую гостиницам, ресторанам, авиаперевозчикам и транспортным компаниям. Еврокомиссия предъявила компании эти претензии в марте, и та несколько раз предлагала изменить схему работы своей поисковой системы. Последнее предложение Google выдвинула в октябре, но и оно не устроило ведомство — компания, по его мнению, всё ещё нарушает Закон о цифровых рынках (DMA), который запрещает крупным технологическим компаниям продвигать собственные услуги и продукты в ущерб конкурентам.

Ранее представитель Google заявил, что дальнейшие изменения в поиске будут выгодны лишь небольшой группе посредников, а не европейским компаниям, которые хотят работать с клиентами напрямую. У поискового гиганта, утверждает источник Reuters, ещё остаётся возможность внести такие изменения, которые помогут ей исполнить требования закона — его нарушение карается штрафом в размере до 10 % от мирового оборота компании за год.