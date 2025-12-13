Сегодня 13 декабря 2025
Атаки нулевого дня заставили Google и Apple экстренно обновить ПО

Google и Apple выпустили экстренные обновления программного обеспечения после обнаружения атак, в которых использовались уязвимости нулевого дня. Обновления предназначены для защиты широкого круга пользователей от хакерской кампании, целью которой, как сообщает TechCrunch, в первую очередь стали конкретные лица, использующие уязвимые версии устройств и приложений.

Источник изображения: Vladimir Fedotov/Unsplash

Источник изображения: Vladimir Fedotov/Unsplash

Google выпустила патчи для нескольких уязвимостей в своём браузере Chrome, отметив, что одна из них уже активно эксплуатировалась злоумышленниками. Компания изначально не предоставила деталей, но в пятницу обновила информацию, указав, что уязвимость была обнаружена совместно командой безопасности Apple (Apple Security Engineering) и группой анализа угроз Google (Google Threat Analysis Group). Последняя специализируется на расследовании деятельности хакеров, поддерживаемых государствами и производителями шпионского ПО.

Параллельно Apple выпустила пакеты обновлений для своих продуктов: iPhone, iPad, компьютеров Mac, гарнитуры Vision Pro, приставки Apple TV, умных часов Apple Watch и браузера Safari. В бюллетене безопасности для iPhone и iPad компания сообщила об устранении двух ошибок. Представители Apple заявили, что им известно, что данная проблема могла быть использована «в чрезвычайно изощрённой атаке против конкретных целевых лиц», использующих устройства ниже версии iOS 26. Такая формулировка со стороны Apple обычно означает, что компания признаёт факт целевых атак на своих пользователей с использованием уязвимостей нулевого дня. Часто подобные атаки исходят от групп, например, NSO Group или Paragon Solutions, действующих при поддержке государственных структур, оказывающих давление на журналистов и правозащитников.

Источник:

Теги: трояны, уязвимость, вирусы, apple, google
