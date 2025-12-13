Голосовой помощник Gemini стал лучше понимать инструкции и не перебивает пользователей

Google объявила о внедрении серии улучшений в голосовом помощнике Gemini, которые сделают взаимодействие с искусственным интеллектом более естественным и эффективным. Целью доработок является повышение способности модели справляться со сложными задачами, точно следовать инструкциям пользователя и вести связные диалоги.

В рамках обновления инженеры Google сфокусировались на трёх ключевых направлениях в Gemini 2.5 Flash Native Audio. Во-первых, была повышена надёжность вызова внешних функций и теперь Gemini точнее определяет момент, когда необходимо получить актуальную информацию в ходе диалога, интегрируя её в аудиоответ без нарушения естественного темпа беседы. Во-вторых, модель продемонстрировала рост уровня соблюдения инструкций разработчиков с 84 до 90 %, что позволяет ей лучше справляться со сложными командами и выдавать более последовательные результаты. Также улучшена способность извлекать контекст из предыдущих частей разговора, способствуя формированию более связных и логичных диалогов, сообщает Android Authority.

Кроме того, Джош Вудворд (Josh Woodward), вице-президент подразделения Google Labs, отвечающего за Gemini и AI Studio, сообщил о двух дополнительных усовершенствованиях. Теперь функция Gemini Live не будет прерывать пользователя, даже если тот делает длительную паузу в речи. Также появилась возможность отключать микрофон во время ответа ИИ, чтобы случайно не прервать его речь. Параллельно с этим Google объявила об изменениях в приложении Translate.