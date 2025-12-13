Китай не примет ускорители Nvidia H200, как полагает один из высокопоставленных чиновников США

Сразу после снятия запрета на экспорт в Китай ускорителей Nvidia H200 появилась информация о том, что китайская сторона не готова в полной мере способствовать их проникновению на местный рынок, хотя некоторые потенциальные покупатели и выразили заинтересованность. Теперь отвечающий за ИИ в Белом доме Дэвид Сакс (Davis Sacks) поддержал сомнения по поводу востребованности H200 в Китае.

Он выразил своё мнение в интервью Bloomberg, первоначально сославшись на некие новостные публикации, но подкрепив такую позицию собственной аргументацией. По его мнению, он не уверен, что попытка властей США «размыть» долю ускорителей Huawei на китайском рынке за счёт разрешения поставок не самых передовых Nvidia H200 обречена на провал.

«Они отвергают наши чипы. Очевидно, они их не хотят, и причина, по которой это происходит — они хотят независимости в полупроводниках», — заявил чиновник. Аналитики Bloomberg оценивают потенциал спроса на H200 в Китае примерно в $10 млрд в год, и если Китай со своей стороны не создаст условия для их успешного продвижения, то Nvidia лишится серьёзной суммы, которая и будет блекнуть на фоне её общемировых доходов. Представители Nvidia подчеркнули, что компания работает над организацией поставок H200 в Китай, но признали, что «три года излишне строгих ограничений подтолкнули к развитию зарубежных конкурентов Америки и строили налогоплательщикам в США миллиардов долларов».

Посольство КНР в США пока продолжает выражать мнение о взаимной выгоде сотрудничества в технологической сфере, но официальной позиции Китая по поводу разрешения поставок H200 пока не последовало. Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) лишь сослался на одобрение этого решения своим китайским коллегой Си Цзиньпином (Xi Jinping), но по официальным каналам с китайской стороны эта позиция не транслировалась. Накануне стало известно о готовности китайских властей выделить дополнительные $70 млрд для субсидирования развития местной полупроводниковой отрасли, включая и поддержку разработчиков ИИ-чипов.

По мнению Дэвида Сакса, китайская сторона не будет принимать H200 из США по причине стремления развивать собственный рынок на принципах импортозамещения. «Можно видеть, как Китай не принимает их (H200), поскольку они хотят продвигать и субсидировать Huawei», — пояснил Сакс, добавив, что американские власти рассчитывали своими действиями как раз отнять у Huawei долю китайского рынка, и этот план китайская сторона раскусила, а потому будет ему противодействовать. Летнее снятие запрета на поставки менее производительных H20 в Китай уже натолкнулось на сопротивление со стороны китайских властей, и в случае с H200 может наблюдаться некоторая аналогия.