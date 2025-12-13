Сегодня 13 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Oracle затягивает со строительством неко...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Oracle затягивает со строительством некоторых ЦОД для OpenAI

Основную часть своей истории компания Oracle просто была крупным поставщиком СУБД и не была особо известна за пределами этого специфического рынка, но на фоне бума ИИ принялась активно развивать вычислительную инфраструктуру, связавшись и OpenAI. Источники отмечают, что часть их совместных проектов будет реализована с задержкой относительно первоначального графика.

Источник изображения: Oracle

Источник изображения: Oracle

По информации Bloomberg, компания Oracle перенесла сроки завершения строительства избранных центров обработки данных для OpenAI с 2027 на 2028 год, поскольку этому способствовал дефицит кадров и компонентов. Представители Oracle поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что все контрактные обязательства будут выполнены в срок, задержек не возникло, и в своей способности сделать это компания уверена. Выбор площадок для строительства ЦОД и график их возведения, по словам Oracle, осуществлялся по согласованию с OpenAI. Тем не менее, слухи о возможных задержках вызвали снижения курсовой стоимости акций Oracle на 3,4 % по итогам пятничных торгов в США.

Bloomberg напоминает, что Oracle выступает подрядчиком OpenAI по строительству центров обработки данных для инфраструктуры ИИ на сумму $300 млрд. На этой неделе на квартальной отчётной конференции глава облачного бизнеса Oracle Клей Магуйрк (Clay Magouyrk) подчеркнул, что компания поставила перед собой амбициозные, но достижимые цели в части расширения вычислительных мощностей по всему миру. По его словам, первый из ЦОД, предназначенных для OpenAI, строится сейчас в Техасе, он позволит разместить более 96 000 ускорителей Nvidia.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бум ИИ помог мировой экономике устоять перед ударом тарифов Трампа
Партнёры OpenAI набрали долгов на $100 млрд, чтобы оплатить ИИ-мегапроекты Альтмана
В ИИ очень легко переинвестировать, показал печальный опыт Intel
Китай не примет ускорители Nvidia H200, как полагает один из высокопоставленных чиновников США
Nvidia столкнулась с огромным спросом на ИИ-чипы H200 в Китае и задумалась о наращивании производства
В Китае запустили ИИ-кластер протяжённостью 2000 км — его строили больше 10 лет
Теги: oracle, openai, ии, цод, задержка
oracle, openai, ии, цод, задержка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.