Oracle затягивает со строительством некоторых ЦОД для OpenAI

Основную часть своей истории компания Oracle просто была крупным поставщиком СУБД и не была особо известна за пределами этого специфического рынка, но на фоне бума ИИ принялась активно развивать вычислительную инфраструктуру, связавшись и OpenAI. Источники отмечают, что часть их совместных проектов будет реализована с задержкой относительно первоначального графика.

По информации Bloomberg, компания Oracle перенесла сроки завершения строительства избранных центров обработки данных для OpenAI с 2027 на 2028 год, поскольку этому способствовал дефицит кадров и компонентов. Представители Oracle поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что все контрактные обязательства будут выполнены в срок, задержек не возникло, и в своей способности сделать это компания уверена. Выбор площадок для строительства ЦОД и график их возведения, по словам Oracle, осуществлялся по согласованию с OpenAI. Тем не менее, слухи о возможных задержках вызвали снижения курсовой стоимости акций Oracle на 3,4 % по итогам пятничных торгов в США.

Bloomberg напоминает, что Oracle выступает подрядчиком OpenAI по строительству центров обработки данных для инфраструктуры ИИ на сумму $300 млрд. На этой неделе на квартальной отчётной конференции глава облачного бизнеса Oracle Клей Магуйрк (Clay Magouyrk) подчеркнул, что компания поставила перед собой амбициозные, но достижимые цели в части расширения вычислительных мощностей по всему миру. По его словам, первый из ЦОД, предназначенных для OpenAI, строится сейчас в Техасе, он позволит разместить более 96 000 ускорителей Nvidia.