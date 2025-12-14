Сегодня 14 декабря 2025
Конкуренция на рынке ИИ вынудила OpenAI и xAI быстрее делиться своими акциями с новобранцами

Элементом мотивации к труду и поддержания лояльности сотрудников в американских компаниях является практика выплаты компенсации в форме их акций. В условиях острой конкуренции за ценные кадры в этой сфере, как отмечает The Wall Street Journal, компании OpenAI и xAI вынуждены были снять ограничения, связанные со сроками выдачи первых бонусов вновь принимаемым сотрудникам.

Источник изображения: OpenAI

Как поясняет издание, до эпохи бума ИИ обычной практикой в этой сфере считался запрет на выплату вознаграждения акциями компании новым сотрудникам в течение первых 12 месяцев работы. По идее, это способствовало удержанию новобранцев и позволяло работодателю не тратить собственные акции на тех сотрудников, которые могли быстро в нём разочароваться и сменить место работы.

По словам источника, OpenAI решила сократить этот период с 12 до 6 месяцев в апреле, чтобы у вновь принимаемых сотрудников появилась дополнительная мотивация. Конкурирующая xAI была вынуждена пойти на аналогичные меры в конце лета. Сообщается, что работающая себе в убыток OpenAI готова по итогам текущего года выдать своим сотрудникам акций на общую сумму $6 млрд, что примерно соответствует половине её прогнозируемой выручки. Инвесторам подобная тенденция, естественно, не очень нравится, поскольку они хотели бы сами больше получать в форме дивидендов или средств от выкупа акций компанией, а также наблюдать увеличение финансирования разработок и инвестиций в развитие бизнеса. Здесь же часть денег просто раздаётся сотрудникам, пусть и в опосредованной форме.

Когда в августе возглавляющий Meta Platforms Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) начал активно переманивать ценных специалистов OpenAI, стартапу пришлось выписать им крупные единовременные премии с целью поддержания лояльности. xAI сократить срок «охлаждения» по выплате вознаграждения акциями новым сотрудникам была вынуждена на фоне оттока кадров и ряда руководителей, которые просто не выдержали задаваемого Илоном Маском (Elon Musk) темпа работы. Кроме того, репутация возглавляемых Маском компаний сильно пострадала от политической активности миллиардера, поэтому многие соискатели просто отказывались ассоциировать себя с личностью Маска без веских на то финансовых аргументов. Сокращение срока моратория на выплату вознаграждения акциями способствовало притоку в xAI новых кадров, как отмечает The Wall Street Journal.

