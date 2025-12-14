Китай сократил отставание от США в гонке ИИ до трёх месяцев

Согласно данным брокерской фирмы CLSA, в сентябре 2025 года разрыв между Китаем и США в области ИИ сократился с более чем года до примерно трёх месяцев, чему способствовал бум приложений ИИ на материковой части Китая, а также приток специалистов в ИИ-индустрию. Даже экспортные ограничения США на поставку в Китай передовых ИИ-ускорителей не стали помехой стремительному развитию ИИ-технологий в стране, отметили в CLSA.

Как сообщает ресурс South China Morning Post со ссылкой на данные агрегатора OpenRouter и венчурной компании Andreessen Horowitz, на китайские ИИ-модели с открытым исходным кодом приходится почти 30 % от общего объёма использования моделей в мире.

По словам аналитиков, рост использования открытых ИИ-моделей в этом году объясняется растущим внедрением разработанных в Китае систем, включая семейство моделей Qwen от Alibaba Cloud, V3 от DeepSeek и Kimi K2 от Moonshot AI. Даже американские компании, такие как Airbnb, и Meta✴ Platforms теперь используют Qwen.

Следует отметить, что после выхода ChatGPT лучшей стратегией в Китае считали сохранение подхода «закрытой экосистемы» для ИИ-сервисов до тех пор, пока отечественные технологические компании не смогут разработать системы, способные эффективно конкурировать с решениями западных ИИ-разработчиков.

Переломный момент для китайского ИИ-сектора наступил после выпуска компанией DeepSeek из Ханчжоу моделей V3 и R1 — в декабре 2024 года и январе 2025 года соответственно — которые на тот момент были на одном уровне с моделями GPT от OpenAI и Llama от Meta✴.

«Один из уроков, которые мы извлекли из опыта DeepSeek, заключается в том, что открытый исходный код лучших моделей может значительно способствовать их внедрению», — заявил в феврале соучредитель и генеральный директор Baidu Робин Ли Яньхун (Robin Li Yanhong), ранее выступавший за разработку проприетарных моделей.

Тем временем основатель и генеральный директор Huawei Technologies Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) выразил мнение, что США и Китай развивают ИИ в «разных направлениях». В то время как США сосредоточились на расширении мощностей суперкомпьютеров и разработке больших языковых моделей, стремясь создать искусственный сверхинтеллект, Китай, по словам Чжэнфэя, выбрал более практичный подход, используя ИИ для решения реальных проблем.

Исследователь в области ИИ Себастьян Расчка (Sebastian Raschka) заявил, что серия моделей Qwen3 от Alibaba Cloud была наиболее примечательным релизом открытых моделей в этом году, наряду с R1 от DeepSeek, благодаря высокой производительности и практической полезности наличия различных размеров.

Венчурный инвестор Аллен Чжу Сяоху (Allen Zhu Xiaohu) сообщил на этой неделе, что Китай теперь готов обогнать США в области ИИ в течение десяти лет, главным образом из-за более быстрого развития энергетической сети и инфраструктуры ЦОД в материковом Китае. «Конкуренция в области ИИ — это, по сути, конкуренция в сфере ЦОД и электроснабжения, и Китай имеет здесь значительное преимущество», — сказал Чжу Сяоху.