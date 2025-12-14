Samsung рассчитывает договориться с AMD о выпуске для неё 2-нм процессоров

Компания Samsung Electronics стремится привлечь внимание AMD и стать её контрактным производителем новейших полупроводников, пишет Business Korea. Со ссылкой на аналитиков отрасли издание сообщает, что привлечение AMD в качестве клиента после Tesla и Apple может дать южнокорейскому гиганту импульс для того, чтобы догнать лидера отрасли TSMC и сделать своё подразделение контрактного производства полупроводников снова прибыльным.

Сообщается, что подразделение Device Solutions (DS) компании Samsung Electronics в настоящее время ведёт переговоры о производстве полупроводников, разработанных AMD, с использованием 2-нанометрового (нм) процесса Samsung второго поколения (SF2P). С этой целью компания планирует в ближайшее время создать прототипы чипов AMD с помощью многопроектных пластин (MPW). MPW подразумевает совместное производство разработок нескольких компаний на одной пластине. В ходе этого процесса обе компании планируют оценить, смогут ли они достичь требуемого AMD уровня производительности, и принять окончательное решение по контракту. Рассмотрение вопроса ожидается примерно в январе следующего года. Наблюдатели отрасли считают начало производства чипов AMD на мощностях Samsung вероятным. Предполагается, что AMD может заказать у Samsung производство нового поколения центральных процессоров.

Подразделение Samsung Electronics, занимающееся производством микросхем на заказ, в этом году столкнулось с трудностями, понеся убытки в размере около 4 трлн вон (около $2,76 млрд) только за первое полугодие. Однако в последнее время подразделение восстановилось благодаря последовательным заказам от крупных технологических компаний, включая Tesla и Apple. Привлечение AMD, одного из крупнейших разработчиков центральных и графических процессоров в мире, в качестве клиента может помочь Samsung увереннее справиться с трудностями.

По словам одного из инсайдеров отрасли, на которого ссылается Business Korea, с учётом наплыва заказов компании TSMC трудно принимать дополнительные объёмы. Он добавил, что по мере роста производственных цен TSMC привлекательность Samsung как альтернативного поставщика микросхем возрастает.