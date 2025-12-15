Сегодня 15 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Южная Корея станет первой страной, где н...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Южная Корея станет первой страной, где начнёт действовать закон об ИИ

Южная Корея введёт в действие рамочный закон об искусственном интеллекте (ИИ) 22 января 2026 года, став первой страной в мире, где будет применяться комплексное регулирование этой сферы. По сообщению Cryptopolitan со ссылкой на «The Korea Times», закон предусматривает создание национального комитета по ИИ, разработку базового трёхлетнего плана развития искусственного интеллекта, а также введение требований к безопасности и прозрачности, включая обязательное раскрытие информации о некоторых ИИ-системах.

Источник изображения: Daniel Bernard/Unsplash

Источник изображения: Daniel Bernard/Unsplash

Несмотря на то, что Европейский союз первым принял регулирование в области ИИ, основные его положения начнут применяться лишь в августе 2026 года, а часть норм не раньше 2027 года. В Южной Корее же усиление регулирования происходит на фоне нарастающего глобального соперничества в сфере искусственного интеллекта и давления со стороны бизнеса, которое, по мнению представителей отрасли, может негативно сказаться на развитии местных компаний, особенно небольших.

Представитель Корейской ассоциации интернет-корпораций (Korea Internet Corporations Association) заявил, что предприятия могут не успеть подготовиться к новым правилам из-за бюрократических процедур, поскольку подзаконный акт, уточняющий механизм применения закона, будет утверждён всего за несколько недель до его вступления в силу. По словам представителя, особенно тяжело в связи с этим придётся стартапам.

Опрос, проведённый организацией Startup Alliance среди 101 корейской ИИ-компании, показал, что 98 % респондентов пока не создали систему реагирования для соблюдения требований нового закона. При этом 48,5 % участников опроса указали, что вообще не знакомы с содержанием закона и не предприняли подготовительных мер, а ещё 48,5 % заявили, что хотя и начали подготовку, всё равно не готовы в полной мере. Другой отраслевой источник предупредил, что при сохранении текущих сроков внедрения некоторые компании будут вынуждены резко изменить или даже приостановить свои сервисы после 22 января.

Существует также риск, что чрезмерно строгие правила подтолкнут компании к запуску своих продуктов за пределами Южной Кореи. Наблюдатели отмечают, что именно давление регуляторов заставляет многие корейские стартапы рассматривать Японию как альтернативную площадку — там власти придерживаются более мягкой позиции в отношении ИИ. Но особую обеспокоенность вызывает требование об обязательной маркировке генерируемого контента с целью борьбы с ИИ-дипфейками и другими формами злоупотреблений, так как по мнению экспертов, потребители могут отказываться от просмотра контента с пометкой «создано с помощью ИИ».

Отмечается, что данное регулирование в Южной Кореи совпало с её присоединением к декларации Pax Silica, направленной на формирование доверенной цепочки поставок в сфере искусственного интеллекта, критически важных минералов и смежных технологий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Конкуренция на рынке ИИ вынудила OpenAI и xAI быстрее делиться своими акциями с новобранцами
Microsoft обязалась компенсировать рост спроса на облачные и ИИ-сервисы в США, построив новые ЦОД Azure
Мировой рынок серверов бьёт рекорды благодаря ИИ: квартальная выручка превысила $110 млрд, а Китай резко нарастил свою долю
Intel готова выложить за стартап SambaNova около $1,6 млрд уже в январе
Oracle затягивает со строительством некоторых ЦОД для OpenAI
Nvidia столкнулась с огромным спросом на ИИ-чипы H200 в Китае и задумалась о наращивании производства
Теги: южная корея, ии, ai, закон, законодательство
южная корея, ии, ai, закон, законодательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.