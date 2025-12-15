Сегодня 15 декабря 2025
Ролевой шутер Witchfire от авторов Painkiller и Bulletstorm разошёлся тиражом 500 тыс. копий и получил полную поддержку Steam Deck

Польская студия The Astronauts, основанная бывшими разработчиками Painkiller и Bulletstorm, выпустила большое обновление Reckoning для своего фэнтезийного ролевого шутера Witchfire. Апдейт улучшил ближний бой, добавил несколько важных графических настроек и открыл пользователям возможность протестировать свою экипировку.

Источник изображений: The Astronauts

Источник изображений: The Astronauts

С выходом Reckoning в игре появилось несколько новых единиц оружия ближнего боя. Главный герой сможет пускать в ход моргенштерн, баклер и катар. Любителям устранять врагов на расстоянии должен приглянуться трёхствольный дробовик.

В предматчевом лобби Witchfire появилось полноценное стрельбище, где геймер сможет призвать против себя до трёх встреченных ранее противников и протестировать выбранное оружие в деле. Разблокировка врага для призыва в тренировочной комнате также откроет справочную запись о нём в бестиарии.

Апдейт Reckoning добавил возможность настраивать размер шрифта и отключать эффект тряски камеры. Игра также получила полную поддержку Steam Deck — в меню даже появился отдельный набор графических настроек для портативного устройства от Valve.

Ранний доступ Witchfire стартовал в сентябре 2023-го в EGS, спустя год он стал распространился и на Steam. За это время ролевой шутер получил множество контентных прибавок, тогда как Reckoning считается предпоследним апдейтом перед версией 1.0. Дополнительно было объявлено, что количество проданных копий игры перевалило за 500 тыс.

Источник:

Теги: the astronauts, ролевой шутер, witchfire
