Производитель лидаров Luminar готовится к банкротству и продаже активов

Основанная в 2017 году компания Luminar Technologies специализируется на разработке и производстве лидаров — оптических радаров, которые применяются для определения расстояния до объектов и их формы в системах автопилота. Недавно компания подала заявку на защиту по процедуре банкротства и планирует продать свои активы.

В 2020 году Luminar вышла на фондовый рынок через сделку типа SPAC, как напоминает The Verge, к тому моменту её бизнес оценивался в $3 млрд. В этом году из-за конфликта интересов компания лишилась генерального директора и основателя Остина Рассела (Austin Russel), который на определённом этапе попытался поглотить своё детище. Кроме того, Luminar пришлось сокращать персонал несколько раз, а объёмы выпуска продукции уменьшились настолько, что Volvo заявила об отказе от её использования в своих моделях 2026 года.

Процедура защиты при банкротстве позволяет Luminar продолжить поставки продукции и осуществлять техническую поддержку клиентов, при этом она просит у надзорных органов США о возможности продать свой бизнес, связанный как с выпуском лидаров, так и с полупроводниковыми компонентами. На последний уже найден покупатель — его за $110 млн намерена приобрести компания Quantum Computing. Как только все связанные с банкротством и продажей активов процедуры будут завершены, Luminar перестанет существовать в качестве самостоятельной компании.

Luminar успела наладить поставки лидаров для Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Toyota, Caterpillar и даже Tesla, причём последняя на определённом этапе оказалась крупнейшим их покупателей, хотя её глава Илон Маск (Elon Musk) категорически не приемлет использование лидаров в системах активной помощи водителю. Как применялись лидары Luminar компанией Tesla, не уточнялось, но речь могла идти о калибровке существующего оборудования прототипов транспортных средств, либо об использовании данного вида датчиков при разработке человекоподобных роботов Optimus.