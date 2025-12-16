Британия предлагает встроить цензуру прямо в iOS и Android — доступ к обнажёнке только после проверки возраста

Британские власти хотят, чтобы технологические компании блокировали по умолчанию изображения откровенного характера на смартфонах и компьютерах, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. Мера призвана защитить детей, взрослым же для доступа к таким материалам придётся подтверждать свой возраст.

Великобритания может потребовать от Apple и Google внедрить на уровне мобильных ОС алгоритмы, которые обнаруживают изображения обнажённого тела — пользователи, которые не подтвердили, что достигли совершеннолетия, не смогут снимать и распространять такой контент. Инициатива реализуется в рамках новой стратегии по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, которую Министерство внутренних дел страны представит в ближайшие дни. Чиновники рассматривали вопрос о внедрении такой системы в обязательном порядке для всех продаваемых в Великобритании устройств, но пока решено отказаться от жёстких мер и ограничиться призывом.

Соединённое Королевство сейчас не намерено следовать примеру Австралии, которая ввела запрет на использование социальных сетей лицами младше 16 лет. Министр по вопросам защиты детей Джесс Филлипс (Jess Phillips) высоко оценила опыт компании HMD Global, которая ранее представила смартфон Fuse с предустановленным приложением HarmBlock от британской SafeToNet — оно автоматически обнаруживает и блокирует изображения откровенного характера. Предупреждения о ненадлежащем для совершеннолетних контенте могут показывать платформы от Apple и Google, но эти ограничения обходятся вводом пароля.

В МВД Великобритании хотят, чтобы на мобильных платформах блокировалось любое изображение обнажённой натуры, если владелец устройства не подтвердил, что достиг совершеннолетнего возраста — подтверждать это предлагается при помощи биометрии или официального удостоверения личности. На устройствах лиц, ранее совершавших преступления против детей, такие блокировщики будут включены постоянно. Первоначально политика направлена на мобильные устройства, но чиновники допускают, что ту же модель можно применить и к ПК — в мессенджере Microsoft Teams, например, есть встроенный детектор «ненадлежащего контента».

Предложения британских властей, однако, могут столкнуться с возражениями по поводу неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод, а также с вопросами об эффективности таких мер. В этом году власти страны ввели требования о проверке возраста пользователей на сайтах для взрослых, но эти ограничения обходили, отправляя поддельные фотографии или используя службы, которые маскируют страну пользователя. Ранее власти Австралии призвали технологические компании встраивать в ОС средства для обнаружения изображений обнажённого тела и методы размытия таких изображений или показа предупреждений. В Великобритании уже действует «Закон о безопасности в интернете», предусматривающий процедуру удаления компаниями незаконных или вредных для детей материалов.

В Apple iOS и Google Android пока отсутствуют алгоритмы блокировки изображений деликатного характера на уровне ОС, которые распространялись бы на материалы в сторонних приложениях, таких как WhatsApp и Telegram. В iPhone и iPad есть средства родительского контроля, предупреждающие о подобном контенте, но они работают только в собственных приложениях Apple: в «Сообщениях», AirDrop и FaceTime. На устройствах детей до 13 лет в таких случаях необходимо вводить пароль системы родительского контроля; подростки старшего возраста могут просто отклонять такие предупреждения.

У Google есть система Family Link, позволяющая ограничивать или полностью блокировать доступ детей к определённым приложениям на Android-смартфонах и в поисковой системе. В «Google Сообщениях» есть возможность включить «предупреждения о материалах деликатного характера»; разработчики сторонних приложений могут подключать систему SafetyCore, которая отвечает за идентификацию такого контента в собственном мессенджере Google.