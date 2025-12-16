Сегодня 16 декабря 2025
Bungie уточнила, когда выйдет Marathon: цена, новый геймплей и подробности улучшений

Разработчики из принадлежащей Sony Interactive Entertainment американской студии Bungie анонсировали стоимость и новые сроки выхода своего научно-фантастического PvP-шутера Marathon.

Источник изображений: Bungie

Напомним, Marathon должна была стартовать 23 сентября, однако из-за смешанных отзывов о закрытой «альфе» и скандала с кражей художественных элементов релиз отложили до конца первого квартала 2026 года.

Как стало известно, Marathon поступит в продажу на протяжении марта 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S по цене $40. Анонс состоялся в рамках 23-минутного обзорного дневника разработки игры (сопровождается русскими субтитрами).

За $40 покупатели получат полную версию Marathon, которую на протяжении года ждёт череда бесплатных обновлений (карты, бегуны, события и так далее). Разработчики уверяют, что микротранзакции на геймплей влиять не будут.

В рамках упомянутого дневника разработки Bungie показала новые кадры игрового процесса Marathon и рассказала, как улучшила игру со времён «альфы»:

  • добавила пространственный/позиционный чат (proximity chat);
  • улучшила одиночный режим;
  • сделала научно-фантастический мир игры более мрачным, жёстким и приземлённым;
  • повысила качество изображения и атмосферу, углубила повествование через окружение, расширила роль звуковой составляющей.

Игрокам в роли кибернетических наёмников (бегунов) предстоит исследовать опустевшую колонию на Тау Кита IV. Пользователи смогут объединяться в отряды по три человека (всего 18) для борьбы с другими участниками и ИИ.

Обещают три зоны на поверхности Тау Кита IV и эндгейм-локацию на корабле «Марафон», возможность настроить игру под себя благодаря разным оболочкам бегунов, модификацию оружия, а также полный перевод на русский.

