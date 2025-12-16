Ford придумала, куда девать ставшие лишними аккумуляторы для электромобилей — их «скормят» ИИ

Американские автопроизводители при президенте Байдене живо бросились переводить ассортимент своих транспортных средств на электротягу, но при новой власти пришло отрезвление, субсидии исчезли, а затраты выросли. Ford на этом фоне решил не отказываться от планов по развитию производства батарей в США, но переориентировать его на поставки стационарных систем хранения электроэнергии.

«Буферные хранилища» электроэнергии для центров обработки данных как раз хорошо собирать на основе батарей типа LFP, поскольку масса и плотность хранения заряда в этом случае не так важны, как дешевизна. Напомним, первоначально Ford Motor планировала наладить выпуск в Мичигане тяговых батарей типа LFP для своих электромобилей американской сборки, используя для этого технологии китайской CATL, которая является мировым лидером в этой сфере. Поскольку спрос на электромобили резко упал, компания предпочла переквалифицироваться в производителя систем стационарного хранения электроэнергии, не отказываясь от планов по расширению производства батарей в США.

Системы стационарного хранения электроэнергии начнут выпускаться в 2027 году, со временем Ford рассчитывает увеличить объёмы их производства до 20 ГВт‧ч в год. Более того, компания готова будет предложить системы умеренной ёмкости для бытового применения. В ближайшие два года в развитие данного направления бизнеса Ford вложит около $2 млрд. Под новые задачи будет перепрофилировано существующее производство в штате Кентукки, строящийся в Мичигане комплекс тоже будет ориентирован на выпуск батарей для стационарных систем хранения электроэнергии. В строй данная площадка будет введена в 2026 году, причём она продолжит снабжать тяговыми батареями перспективные модели электромобилей этой марки.

Ford станет далеко не единственным автопроизводителем, решившим выпускать подобные источники питания. Tesla уже давно развивает такой бизнес, корпорация General Motors также готова предлагать соответствующие решения как корпоративным, так и частным компаниям. Ford собирается отдавать приоритет промышленным потребителям, центры обработки данных окажутся на втором месте, а потребительский сегмент она будет обслуживать в третью очередь. LFP-батареи призматической компоновки, как пояснили представители Ford, естественным образом подходят для использования в составе стационарных систем хранения электроэнергии.

Технопарк в Мичигане, который развивается под нужды выпуска LFP-батарей, уже несколько раз переживал изменения в планах Ford. В феврале 2023 года компания заявила о готовности вложить в его развитие $3,5 млрд. К сентябрю того же года компания приостановила строительство, а через два месяца после этого заявила о намерениях сократить объёмы выпуска тяговых батарей на будущем предприятии на 43 %.