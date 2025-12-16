Дефицит памяти вдохнул в Socket AM4 новую жизнь — DDR4 дорожает медленнее DDR5

Компания AMD представила платформу Socket AM4 в 2017 году и изначально планировала поддерживать её развитие около пяти лет, но по факту она стала поразительным примером «долгожительства» в стремительно меняющемся мире технических стандартов. В этом году появился ещё один фактор, способствующий «долголетию» Socket AM4 — улетевшие в небеса цены на память типа DDR5.

Как поясняют представители ресурса PC Games Hardware, лишь за последние несколько месяцев стоимость комплектов DDR5 ходовых ёмкостей выросла на 250 %, и это уже вынуждает некоторых пользователей систем на основе процессоров AMD серьёзно задуматься о переходе на платформу Socket AM5, которая подразумевает использование дорожающей памяти типа DDR5.

При этом стоимость комплекта памяти типа DDR4 объёмом 32 Гбайт в исполнении Corsair, например, в европейской рознице на сопоставимом отрезке времени увеличилась «всего» на 150 %. Это значит, что формально для желающих собрать новый компьютер на основе процессора AMD платформа Socket AM4 может оказаться более выгодным выбором. Модернизация существующих систем класса Socket AM4 тоже осуществляется довольно умеренными затратами, если перейти на процессоры семейства Ryzen 5000 (Vermeer), а сэкономленные благодаря отказу от покупки DDR5 средства направить на увеличение объёма памяти типа DDR4.