Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Разработчики Dead Island 2 полностью сос...
реклама
Новости Software

Разработчики Dead Island 2 полностью сосредоточены на Dead Island 3, но фанатам придётся набраться терпения

Ежегодный финансовый отчёт британской Dambuster Studios (принадлежит Deep Silver) ненароком прояснил планы разработчиков на дальнейшее развитие популярной франшизы зомби-боевиков Dead Island.

Источник изображений: Deep Silver

Источник изображений: Deep Silver

Напомним, в сентябре Dambuster Studios подтвердила, что «эпидемия ещё далека от завершения» — команда уже работает над следующей главой Dead Island, однако подробностями тогда не поделилась.

Как подметил пользователь Timur222 в X, Dambuster на днях предоставила британским государственным органам информацию о своих результат за прошедший финансовый год. В документе упоминается Dead Island 3.

После выпуска полного издания Dead Island 2 прошлой осенью студия сосредоточилась на Dead Island 3. На проекте занято большинство из 194 сотрудников, а остальные присоединятся по завершении портирования сиквела на Mac и Luna.

В настоящее время релиз Dead Island 3 запланирован на первый или второй квартал 2028 года. Часть элементов находится на ранней стадии разработки, а дизайн функций, персонажей, мира и истории продвигается в должном темпе.

Судя по сопровождавшему сентябрьский анонс изображению (прикреплено выше), события Dead Island 3 развернутся в новом антураже: в адском Лос-Анджелесе для истребителей зомби места уже нет.

Dead Island 2 дебютировала в апреле 2023 года на PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а спустя 12 месяцев добралась до Steam. С учётом подписчиков Game Pass и PS Plus аудитория игры превышает 20 млн человек.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза
Хоррор на выживание Darkwood получит продолжение от неожиданного разработчика — первый трейлер и подробности Darkwood 2
Регулятор выдал возрастной рейтинг Aliens: Fireteam Elite 2 до официального анонса — кооперативный шутер во вселенной «Чужого» получит сиквел
Научно-фантастический шутер Supreme Experiment отправит в мир, где люди потеряли волю к жизни, а машины её обрели — первый трейлер и подробности
Bungie уточнила, когда выйдет Marathon: цена, новый геймплей и подробности улучшений
Разработчики Escape from Tarkov похвастались продажами и достижениями игроков за месяц после релиза
Теги: dead island, dambuster studios, deep silver, экшен, хоррор
dead island, dead island 3, dambuster studios, deep silver, экшен, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.