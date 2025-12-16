Разработчики Dead Island 2 полностью сосредоточены на Dead Island 3, но фанатам придётся набраться терпения

Ежегодный финансовый отчёт британской Dambuster Studios (принадлежит Deep Silver) ненароком прояснил планы разработчиков на дальнейшее развитие популярной франшизы зомби-боевиков Dead Island.

Напомним, в сентябре Dambuster Studios подтвердила, что «эпидемия ещё далека от завершения» — команда уже работает над следующей главой Dead Island, однако подробностями тогда не поделилась.

Как подметил пользователь Timur222 в X, Dambuster на днях предоставила британским государственным органам информацию о своих результат за прошедший финансовый год. В документе упоминается Dead Island 3.

После выпуска полного издания Dead Island 2 прошлой осенью студия сосредоточилась на Dead Island 3. На проекте занято большинство из 194 сотрудников, а остальные присоединятся по завершении портирования сиквела на Mac и Luna.

В настоящее время релиз Dead Island 3 запланирован на первый или второй квартал 2028 года. Часть элементов находится на ранней стадии разработки, а дизайн функций, персонажей, мира и истории продвигается в должном темпе.

Судя по сопровождавшему сентябрьский анонс изображению (прикреплено выше), события Dead Island 3 развернутся в новом антураже: в адском Лос-Анджелесе для истребителей зомби места уже нет.

Dead Island 2 дебютировала в апреле 2023 года на PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а спустя 12 месяцев добралась до Steam. С учётом подписчиков Game Pass и PS Plus аудитория игры превышает 20 млн человек.