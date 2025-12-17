OpenAI выпустила генератор изображений ChatGPT Images 1.5 — более высокая скорость и новые возможности

На прошлой неделе OpenAI выпустила модель искусственного интеллекта GPT-5.2, а теперь она стала основой фирменного генератора изображений ChatGPT Images 1.5. По словам разработчиков, это позволило в четыре раза повысить скорость работы сервиса по сравнению с предыдущей версией, а также реализовать несколько полезных нововведений.

ChatGPT Images стал лучше следовать пользовательским инструкциям, в том числе в случаях, когда дело доходит до редактирования только что созданного изображения. Пользователь может попросить алгоритм добавить, убрать, объединить, смешать или даже перенести какие-то элементы на картинке. OpenAI заявила, что обновлённый ChatGPT Images лучше справляется с отображением текста, что традиционно является слабым местом многих генераторов изображений. По данным OpenAI, повысилось качество генерации читаемого текста, а также появилась возможность работы с более мелким и плотным тестом.

В рамках этого обновления фирменного генератора изображения OpenAI добавила в боковую панель ChatGPT отдельный раздел Images. В нём собраны готовые к использованию фильтры и промпты, призванные помочь в поиске вдохновения. «Мы считаем, что всё ещё находимся в самом начале пути к тому, что может дать генерация изображений. Сегодняшнее обновление — это значительный шаг вперёд, и впереди нас ждёт многое: от более детальных правок до более насыщенных и подробных результатов на разных языках», — говорится в сообщении OpenAI.

Разработчики приступили к развёртыванию ChatGPT Images 1.5 и в скором времени обновлённая версия сервиса станет доступна всем пользователям. Отмечается, что пользователи также смогут продолжить взаимодействие с моделью GPT-4o через пользовательский интерфейс чат-бота компании.

Новый ChatGPT Images появляется как раз в тот момент, когда его главный конкурент Google Nano Banana Pro вызвал всплеск популярности Gemini среди пользователей. В октябре Google заявила, что пользовательская база фирменного чат-бота выросла до 650 млн человек, что существенно больше 450 млн человек, о которых компания сообщала в июле. Nano Banana Pro оказалась настолько популярной, что Google для снижения нагрузки на инфраструктуру пришлось ограничить бесплатных пользователей всего двумя генерациями изображений в день. Для OpenAI, вероятно, было не столь важно дать сильный ответ на появление Nano Banana Pro, сколько обеспечить сильную конкуренцию чат-боту Gemini 3 Pro. Это связано с тем, что наличие в арсенале компании ChatGPT Images является одним из основных факторов, обеспечивающих ИИ-боту ChatGPT пользовательскую базу в 800 млн человек.