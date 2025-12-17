Инвесторы сходят с ума от ИИ: акции разработчика ИИ-чипов MetaX взлетели в восемь раз сразу после IPO

Публичное размещение акций является традиционным способом привлечения капитала, и для китайских разработчиков ИИ-чипов сейчас наступил благоприятный период для выхода на IPO, поскольку диктуемый властями страны курс на импортозамещение сулит высокий спрос на их продукцию. Акции MetaX вслед за первичным размещением на бирже выросли в цене на 700 %, подтверждая эту традицию.

Как уже отмечалось ранее, конкурирующая Moore Threads, которую считают китайским конкурентом Nvidia, недавно дебютировала на бирже, продемонстрировав рост котировок своих акций на 400 %. Основанная выходцем из AMD в 2020 году, MetaX разрабатывает не только ускорители вычислений на базе GPU, но и специализированные процессоры (ASIC). По итогам IPO ей удалось привлечь почти $600 млн, а количество желающих купить её акции в 4000 раз превысило доступную квоту. Пока стартап остаётся убыточным, но благодаря инициативам китайских властей в сфере импортозамещения ускорителей чипов планирует удвоить выручку в текущем году и выйти на безубыточность в следующем году. Пока MetaX контролирует не более 1 % китайского рынка компонентов для инфраструктуры ИИ.

Конкуренты тоже не стоят на месте. В конце ноября Moore Threads смогла привлечь $1,1 млрд, на этой неделе разрешение на размещение акций в Гонконге получила Biren Technology, а принадлежащая Baidu компания Kunlunxin также планирует разместить свои акции на этой площадке. В сегменте ASIC компании MetaX приходится конкурировать с Cambricon, HiSilicon (Huawei), Kunlunxin (Baidu) и T-Head (Alibaba). В сегменте GPU её конкурентами являются не только Moore Threads и Biren, но и Hygon Information Technology. Аналитики считают, что на фоне ажиотажа котировки акций новоиспечённых китайских эмитентов завышены, но в определённой перспективе даже покупка их акций по текущим ценам может себя оправдать.