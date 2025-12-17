Сегодня 17 декабря 2025
Новости Hardware

Новая европейская тяжёлая ракета Ariane 6 впервые вывела в космос навигационные спутники Galileo

17 декабря 2025 года с европейского космодрома в Куру (Французская Гвиана) состоялся успешный запуск ракеты-носителя Ariane 6 с двумя новыми спутниками системы Galileo — SAT 33 и SAT 34. Это был первый случай использования Ariane 6 для вывода спутников Galileo на орбиту, а также пятый полёт этой ракеты в целом. Слаженная и успешная работа укрепила европейскую независимость в области космических полётов.

Установка двух спутников Galileo под обтекатель ракеты. Источник изображения: ESA

Установка двух спутников Galileo под обтекатель ракеты. Источник изображения: ESA

Запуск произошёл в 06:01 по центральноевропейскому времени (09:01 мск). Спутники успешно отделились примерно через четыре часа полёта, развернули солнечные панели и подтвердили своё нормальное состояние. Миссия признана полностью успешной.

Спутники выведены на среднюю околоземную орбиту высотой около 23 222 км и после 3–4 месяцев тестирования присоединятся к созвездию Galileo, увеличив число активных спутников до 29. Это укрепит надёжность и покрытие системы. Планируются ещё два аналогичных запуска для завершения формирования флота первого поколения, после чего начнётся интеграция спутников второго поколения.

Система Galileo, действующая с 2016 года, является самой точной глобальной навигационной системой в мире: сервис высокой точности (с 2023 года) обеспечивает горизонтальную точность до 20 см и вертикальную (по высоте над уровнем моря) — до 40 см. Система используется более чем 5 млрд смартфонов и критически важна для транспорта, сельского хозяйства, спасательных операций и финансовых услуг.

Этот запуск подчёркивает рост европейской автономии в космосе: независимый доступ к орбите с помощью Ariane 6 и наличие собственной навигационной системы без зависимости от иностранных технологий (таких как GPS, BeiDou или ГЛОНАСС).

Первый запуск новой ракеты Ariane 6 состоялся летом 2024 года. Первый коммерческий запуск состоялся 6 марта 2025 года. В 2025 году ракета должна была выполнить пять полётов, включая запуск в самой мощной конфигурации с четырьмя боковыми ускорителями. Ближе к концу года запуск с четырьмя ускорителями был перенесён на начало 2026 года. Все пять выполненных запусков ракета совершила в конфигурации с двумя ускорителями.

Источник:

Теги: ariane 6, запуск ракеты, навигация, galileo
